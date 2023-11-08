Венгрия отказалась поддерживать Украину без соблюдения прав закарпатских венгров

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что Будапешт не будет продолжать поддержку Украины, если Киев не обеспечит защиту прав венгерского населения страны, в основном проживающих в Закарпатской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каталин Новак

Фото: Miguel Angelo Pereira / AP Каталин Новак

Фото: Miguel Angelo Pereira / AP

«Ситуация, которую я могу наблюдать в Закарпатье, права меньшинств все еще не гарантированы, я не вижу позитивного движения в этом направлении»,— заявила госпожа Новак в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По ее словам, отказ от поддержки Украины в случае несоблюдения прав этнических венгров касается как экономической помощи, так и инициатив Киева по евроинтеграции. Она подчеркнула, что обратится в европейские органы (в том числе в Венецианскую комиссию), чтобы они побудили украинские власти гарантировать права венгерского населения.

14 октября с подобным заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Будапешт не согласится на принятие Украины в Евросоюз, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. В частности, он обратил внимание на то, что принятие закона об образовании на Украине привело к тому, что в школах с обучением на венгерском языке уроки проводят на нем лишь частично. Также МИД Венгрии обвиняет Киев в «жесткой мобилизации» закарпатских венгров.

Александр Кислов