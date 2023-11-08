В Новом Девяткино построят спорткомплекс с ледовой ареной

Компания «Шушары Арена» начала строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в деревне Новое Девяткино в Ленинградской области, сообщили в региональной администрации.

Ввести спорткомплекс в эксплуатацию планируют в конце 2024 года. Здание построят на месте бывшей открытой парковки рядом с Ольгинской церковью. В нем разместятся крытый каток с трибунами на 300 мест, тренажерные залы, спа-зоны с сауной и русской баней.

Инвестор отмечает, что в спорткомплексе будут предусмотрены льготные программы, в том числе для соревнований местных хоккеистов. С этим предложением застройщик планирует обратиться к администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Красном Селе открылся спортивный комплекс с крытым катком.

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