Путин поручил создать на Колыме «Музей памяти» жертв репрессий

Президент России Владимир Путин поручил правительству, властям Магаданской области и «Музею истории ГУЛАГа» создать на Колыме «Музей памяти» жертв репрессий. Такое поручение он дал по итогам совещания по развитию городов Дальнего Востока, которое состоялось 5 сентября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Магаданской области и ГБУК г. Москвы "Государственный музей истории ГУЛАГа" обеспечить до 2030 года реализацию историко-культурного проекта "Музей памяти", предусмотрев выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на указанные цели»,— говорится в поручении главы государства.

Создание нового музея планируется приурочить к 70-летию образования Магаданской области. Ответственными за выполнение поручения указаны премьер-министр Михаил Мишустин, магаданский губернатор Сергей Носов и директор «Музея истории ГУЛАГа» Роман Романов. Им необходимо будет предоставить доклад Владимиру Путину о ходе выполнения поручения к 1 июня 2024 года.

Планы по открытию музея в память о жертвах репрессий в Магаданской области обсуждаются в регионе с 2017 года. В 2020-м инициатива была официально поддержана областными властями, которые сейчас решили обратиться за дополнительной поддержкой на федеральный уровень.

Александр Кислов