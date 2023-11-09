Новостройки сохраняют сбережения

В октябре застройщики Петербурга ввели в эксплуатацию 131 тыс. кв. м жилья — почти втрое меньше, чем год назад. К 1 ноября в городе сдали более 2,78 млн кв. м новых квартир, в январе — октябре 2022 года объем ввода составлял 2,66 млн кв. м. Интерес к недвижимости как основному инструменту сохранения сбережений остается высоким, говорят девелоперы, и он не снизится до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, всего в прошлом месяце в городе было сдан 51 дом на 3328 квартир. Лидером по количеству сданных квадратных метров стал Невский район, где ввели четыре дома на 2421 квартиру общей площадью 84,1 тыс. кв. м. На втором месте Выборгский район, где построили 27,8 тыс. кв. м в одном доме на 664 квартиры. В Пушкинском районе была сдана 261 квартира площадью 12,8 тыс. кв. м. В сегменте ИЖС было введено 6 тыс. кв. м нового жилья. В целом объем ввода в октябре составил 131 тыс. кв. м. Годом ранее строители ввели в строй 350 тыс. кв. м.

В консалтинговом центре «Петербургская недвижимость» (Setl Group) подсчитали, что в октябре на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербургской агломерации было заключено около 8,5 тыс. сделок. «Показатель достаточно высокий,— комментирует руководитель КЦ «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева,— он значительно превосходит результаты летних месяцев (5,9 и 6,5 тыс. сделок в июне и июле соответственно), если не рассматривать пиковые периоды августа и сентября». В сравнении с прошлым годом количество сделок увеличилось на 30%: за аналогичный период 2022 года было реализовано 5 тыс. квартир.

По предварительным данным, в новостройках сегмента масс-маркет Петербурга и Ленобласти спрос снизился на 13% относительно результатов сентября (в квадратных метрах), рассказал «Ъ-СПб» Дмитрий Ефремов, начальник управления продуктового менеджмента и маркетинговых исследований компании «Главстрой Санкт-Петербург». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем реализованных квартир в октябре 2023 года вырос в 1,6 раза. «На динамику покупательской активности влияли как традиционные, так и временные факторы,— говорит господин Ефремов.— С одной стороны, осенний период всегда характеризуется активностью на рынке новостроек, с другой — ужесточение финансово-кредитной политики ЦБ и волатильность национальный валюты стимулировали клиентов к быстрому решению о покупке».

«На фоне усиления инфляции, ослабления рубля, изменений выдачи кредитов и роста ключевой ставки интерес к недвижимости как к основному инструменту сохранения сбережений продолжил укрепляться,— согласна с коллегой госпожа Трошева.— Повышенный интерес к вложениям в недвижимость до конца года останется неизменным, обусловленный действием госпрограмм со сниженными ставками».

Вопреки прогнозам снижения объема выдаваемых ипотечных кредитов после очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ не произошло. По информации КЦ «Петербургская недвижимость» доля ипотеки в сделках составила 85%, что на три процентных пункта меньше, чем в сентябре: показатель вернулся к среднему значению после всплеска ажиотажного спроса в третьем квартале года. Элитную недвижимость в октябре чаще всего покупали в рассрочку: на нее пришелся 51% всех сделок.

«Предположу, что снижения спроса на ипотеку в ближайшие месяцы мы не увидим,— делает прогноз коммерческий директор ГК «А101» в Петербурге Мария Орлова.— Во-первых, четвертый квартал года традиционно самый активный на рынке. Во-вторых, рост ключевой ставки пока не затронул льготные ипотечные программы, с участием которых заключается 90–95% сделок. Сейчас ставки по ипотечным программам с господдержкой в два-три раза ниже ключевой ставки Центробанка».

Господин Ефремов полагает, что негативное влияние ужесточения условий по ипотеке будут наблюдаться на рынке в течение следующих четырех месяцев. «Если проводить аналогию с повышением ипотечной ставки в феврале 2022 года, то на тот момент снижение количества выдач по ипотеке после введения заградительной ставки снизилось в три раза (апрель 2022 года к марту 2022 года)»,— напоминает эксперт.

Госпожа Орлова не исключает, что кто-то из участников рынка примет решение поставить на паузу часть «премьер»: «Стоимость земельных участков и строительных материалов растет, кредитная нагрузка увеличивается, и эти факторы в сочетании с прогнозами спроса вынуждают девелоперов пересматривать финансовые модели новых проектов».

Мария Черная, генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург», прогнозирует сохранение тенденции на спад спроса. Соответственно, можно ожидать соразмерную коррекцию цен для конечного покупателя. Именно цена будет основным критерием покупки в ближайшее время, поэтому качество строительства и функциональное наполнение жилых комплексов в ближайшем будущем будут, скорее, упрощаться, чем совершенствоваться, предполагает девелопер.

«Первичный рынок, держащийся на плаву только за счет льготных ипотек, ждут трудные времена, поскольку однажды доводы Центробанка победят лобби Минстроя. Медленное и бюрократичное согласование нового строительства в Петербурге, как бы иронично это ни звучало, пошло на пользу стабильности рынка, поскольку застройщики не смогли вывести в продажу все разрабатываемые проекты»,— заключает госпожа Черная.

Александра Тен