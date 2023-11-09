«Манчестер Сити» и «Лейпциг» не задержались с выходом
Определились первые обладатели путевок в play-off
Первыми путевки в play-off Лиги чемпионов получили два клуба группы G — «Манчестер Сити» и «Лейпциг», которые забронировали их уже после четвертого тура группового этапа. В других квартетах, где во вторник были сыграны матчи в его рамках, интрига еще жива и, как правило, остра.
Фото: Carl Recine, Reuters
Группа E
В этой группе в четвертом туре было сыграно два очень разных матча. В одном «Атлетико», разнеся дома — 6:0 — аутсайдера «Селтик», который в предыдущем умудрился сыграть с испанским клубом вничью, одержал самую крупную еврокубковую победу с момента дебютного выступления в них: в 1958 году он обыграл ирландскую «Драмкондру» — 8:0. «Лацио» на своем поле одолел «Фейенорд» кое-как. Единственный гол — свой 200-й за итальянскую команду — на излете первого тайма забил Чиро Иммобиле. И эти два результата обеспечили классный финиш турнира в квартете.
Борьбу за две путевки в play-off Лиги чемпионов продолжают три клуба. А между находящимся на верхушке «Атлетико» и занимающим третье место «Фейенордом» — всего два очка. Посерединке разместился «Лацио», положение которого на самом деле выглядит наиболее прочным. В следующем туре он примет «Селтик», и выигрыш приблизит римлян вплотную к путевке в кубковую стадию: ведь кто-то из встречающихся друг с другом в Нидерландах конкурентов (или даже оба конкурента сразу) очки потеряет. И, может, не надо будет даже совершать подвиг в заключительном туре в Мадриде. Хотя и вариант с подвигом актуальности еще не теряет.
Группа F
Впрочем, в группе F, оправдывающей репутацию «группы смерти», после вторничных матчей расклад еще любопытнее. В них «Милан» взял реванш у ПСЖ за болезненное, 0:3, поражение в третьем туре, справившись с парижанами, несмотря на ранний пропущенный гол и кучу острейших моментов у соперников,— 2:1, а «Боруссия» во второй раз подряд одолела, теперь дома со счетом 2:0, только что чувствовавший себя вроде бы довольно комфортно «Ньюкасл».
О полном комфорте в квартете мечтать уже никто не может. Его классификация представляет собой простую математическую последовательность, видимо, жутко милую взгляду того, кто хочет не благополучия отдельно взятой команды, а финальной рубки: у «Боруссии» семь очков, у ПСЖ — шесть, у «Милана» — пять, у «Ньюкасла» — четыре. То есть даже английский клуб, осевший в подвале, еще может прорваться не то что на вторую, а даже на первую позицию. Специфика турнирного положения, разумеется, напрочь лишает смысла и попытки определить, у кого благоприятнее календарь. У каждого из соискателей путевки по матчу в гостях и дома с непосредственными конкурентами.
Группа G
Удивительно, но оба фаворита группы сумели гарантировать себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов уже на старте второго круга группового раунда. «Манчестер Сити» — после легкой, 3:0, домашней победы в четвертом туре над «Янг Бойз», «Лейпциг» — после победы тяжелой, 2:1, в гостях над «Црвеной Звездой».
Осталось выяснить лишь, кто финиширует на первой позиции и кому достанется путевка в play-off Лиги Европы. В обоих сражениях определяющими будут матчи ближайшего тура. В них «Манчестер Сити» сыграет дома с «Лейпцигом», который отстает от победителя прошлого розыгрыша Лиги чемпионов на три очка, а «Янг Бойз» — с «Црвеной Звездой». У швейцарского и сербского клуба баллов поровну — по одному.
А для Эрлинга Холанна спокойная концовка раунда — возможность воцариться во главе бомбардирской гонки турнира. Невзирая на дубль во встрече с «Лейпцигом», норвежец с четырьмя мячами пока в ней на гол позади «горячего» Альваро Мораты из «Атлетико».
Группа H
Гол, забитый игроком «Шахтера» Данило Сиканом в домашнем матче с «Барселоной», родил одну из главных сенсаций турнира. Украинский клуб на своем поле обыграл благодаря ему — 1:0 — каталонцев, лишив их возможности отпраздновать досрочный, как у «Манчестер Сити» с «Лейпцигом», выход в play-off. В этом квартете «Барселона» после четвертого тура, имея девять очков, идет вровень с обыгравшим безнадежный «Антверпен» — 2:0 — «Порту». «Шахтер» отстает от испанско-португальского дуэта на три балла и все еще в деле.
В деле он, надо полагать, останется вплоть до последнего тура. Дело в том, что в пятом «Шахтер» принимает «Антверпен» и взять верх над ним, по идее, обязан. У «Барселоны» и «Порту» — очная встреча в Испании с непременными потерями в пользу украинской команды. А в шестом туре у той в расписании выезд в гости к португальскому клубу.
Групповой этап. Четвертый тур
Группа E. «Лацио» (Италия)—«Фейенорд» (Нидерланды) 1:0 (Иммобиле, 45+1). «Атлетико» (Испания)—«Селтик» (Шотландия) 6:0 (Гризманн, 6, 60; Мората, 45+2, 76; Лино, 66; Ньигес, 84).
Таблица группы E
В Н П М О
1. «Атлетико» 2 2 0 12:5 8
2. «Лацио» 2 1 1 5:5 7
3. «Фейенорд» 2 0 2 7:5 6
4. «Селтик» 0 1 3 3:12 1
28.11: «Лацио»—«Селтик», «Фейенорд»—«Атлетико». 13.12: «Селтик»—«Фейенорд», «Атлетико»—«Лацио».
Группа F. «Милан» (Италия)—ПСЖ (Франция) 2:1 (Леан, 12; Жиру, 50 — Шкриньяр, 9). «Боруссия» (Германия, Дортмунд)—«Ньюкасл» (Англия) 2:0 (Фюллькруг, 26; Брандт, 79).
В Н П М О
1. «Боруссия» 2 1 1 3:2 7
2. ПСЖ 2 0 2 7:6 6
3. «Милан» 1 2 1 2:4 5
4. «Ньюкасл» 1 1 2 4:4 4
28.11: ПСЖ—«Ньюкасл», «Милан»—«Боруссия». 13.12: «Боруссия»—ПСЖ, «Ньюкасл»—«Милан».
Группа G. «Манчестер Сити» (Англия)—«Янг Бойз» (Швейцария) 3:0 (Холанн, 23 (пен.), 51; Фоден, 45+1). «Црвена Звезда» (Сербия)—«Лейпциг» (Германия) 1:2 (Хенрихс, 81 (автогол) — Симонс, 8; Опенда, 77).
В Н П М О
1. «Манчестер Сити» 4 4 0 12:3 12
2. «Лейпциг» 3 0 1 9:3 9
3. «Црвена Звезда» 0 1 3 5:10 1
4. «Янг Бойз» 0 1 3 4:11 1
28.11: «Манчестер Сити»—«Лейпциг», «Янг Бойз»—«Црвена Звезда». 13.12: «Црвена Звезда»—«Манчестер Сити», «Лейпциг»—«Янг Бойз».
Группа H. «Шахтер» (Украина)—«Барселона» (Испания) 1:0 (Сикан, 40). «Порту» (Португалия)—«Антверпен» (Бельгия) 2:0 (Эванилсон, 32 (пен.); Пепе, 90+1).
В Н П М О
1. «Барселона» 3 0 1 8:2 9
2. «Порту» 3 0 1 9:3 9
3. «Шахтер» 2 0 2 6:7 6
4. «Антверпен» 0 0 4 3:14 0
28.11: «Шахтер»—«Антверпен», «Барселона»—«Порту». 13.12: «Порту»—«Шахтер», «Антверпен»—«Барселона».
«Манчестер Сити» и «Лейпциг» вышли в 1/8 финала.