«Манчестер Сити» и «Лейпциг» не задержались с выходом

Первыми путевки в play-off Лиги чемпионов получили два клуба группы G — «Манчестер Сити» и «Лейпциг», которые забронировали их уже после четвертого тура группового этапа. В других квартетах, где во вторник были сыграны матчи в его рамках, интрига еще жива и, как правило, остра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carl Recine, Reuters Фото: Carl Recine, Reuters

Группа E

В этой группе в четвертом туре было сыграно два очень разных матча. В одном «Атлетико», разнеся дома — 6:0 — аутсайдера «Селтик», который в предыдущем умудрился сыграть с испанским клубом вничью, одержал самую крупную еврокубковую победу с момента дебютного выступления в них: в 1958 году он обыграл ирландскую «Драмкондру» — 8:0. «Лацио» на своем поле одолел «Фейенорд» кое-как. Единственный гол — свой 200-й за итальянскую команду — на излете первого тайма забил Чиро Иммобиле. И эти два результата обеспечили классный финиш турнира в квартете.

Борьбу за две путевки в play-off Лиги чемпионов продолжают три клуба. А между находящимся на верхушке «Атлетико» и занимающим третье место «Фейенордом» — всего два очка. Посерединке разместился «Лацио», положение которого на самом деле выглядит наиболее прочным. В следующем туре он примет «Селтик», и выигрыш приблизит римлян вплотную к путевке в кубковую стадию: ведь кто-то из встречающихся друг с другом в Нидерландах конкурентов (или даже оба конкурента сразу) очки потеряет. И, может, не надо будет даже совершать подвиг в заключительном туре в Мадриде. Хотя и вариант с подвигом актуальности еще не теряет.

Группа F

Впрочем, в группе F, оправдывающей репутацию «группы смерти», после вторничных матчей расклад еще любопытнее. В них «Милан» взял реванш у ПСЖ за болезненное, 0:3, поражение в третьем туре, справившись с парижанами, несмотря на ранний пропущенный гол и кучу острейших моментов у соперников,— 2:1, а «Боруссия» во второй раз подряд одолела, теперь дома со счетом 2:0, только что чувствовавший себя вроде бы довольно комфортно «Ньюкасл».

О полном комфорте в квартете мечтать уже никто не может. Его классификация представляет собой простую математическую последовательность, видимо, жутко милую взгляду того, кто хочет не благополучия отдельно взятой команды, а финальной рубки: у «Боруссии» семь очков, у ПСЖ — шесть, у «Милана» — пять, у «Ньюкасла» — четыре. То есть даже английский клуб, осевший в подвале, еще может прорваться не то что на вторую, а даже на первую позицию. Специфика турнирного положения, разумеется, напрочь лишает смысла и попытки определить, у кого благоприятнее календарь. У каждого из соискателей путевки по матчу в гостях и дома с непосредственными конкурентами.

Группа G

Удивительно, но оба фаворита группы сумели гарантировать себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов уже на старте второго круга группового раунда. «Манчестер Сити» — после легкой, 3:0, домашней победы в четвертом туре над «Янг Бойз», «Лейпциг» — после победы тяжелой, 2:1, в гостях над «Црвеной Звездой».

Осталось выяснить лишь, кто финиширует на первой позиции и кому достанется путевка в play-off Лиги Европы. В обоих сражениях определяющими будут матчи ближайшего тура. В них «Манчестер Сити» сыграет дома с «Лейпцигом», который отстает от победителя прошлого розыгрыша Лиги чемпионов на три очка, а «Янг Бойз» — с «Црвеной Звездой». У швейцарского и сербского клуба баллов поровну — по одному.

А для Эрлинга Холанна спокойная концовка раунда — возможность воцариться во главе бомбардирской гонки турнира. Невзирая на дубль во встрече с «Лейпцигом», норвежец с четырьмя мячами пока в ней на гол позади «горячего» Альваро Мораты из «Атлетико».

Группа H

Гол, забитый игроком «Шахтера» Данило Сиканом в домашнем матче с «Барселоной», родил одну из главных сенсаций турнира. Украинский клуб на своем поле обыграл благодаря ему — 1:0 — каталонцев, лишив их возможности отпраздновать досрочный, как у «Манчестер Сити» с «Лейпцигом», выход в play-off. В этом квартете «Барселона» после четвертого тура, имея девять очков, идет вровень с обыгравшим безнадежный «Антверпен» — 2:0 — «Порту». «Шахтер» отстает от испанско-португальского дуэта на три балла и все еще в деле.

В деле он, надо полагать, останется вплоть до последнего тура. Дело в том, что в пятом «Шахтер» принимает «Антверпен» и взять верх над ним, по идее, обязан. У «Барселоны» и «Порту» — очная встреча в Испании с непременными потерями в пользу украинской команды. А в шестом туре у той в расписании выезд в гости к португальскому клубу.

Алексей Доспехов