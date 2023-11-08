Tefal судится с липецким предпринимателем за использование товарного знака

Арбитражный суд Липецкой области принял к рассмотрению иск французской компании Tefal о взыскании с липецкого предпринимателя Анастасии Нефедовой 150 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки Tefal. Информация об этом появилась в картотеке суда.

В судебной системе региона пояснили, что истец обнаружил на маркетплейсе «Озон» информацию о продаже товаров, «маркированных обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками Tefal». Их продавцом выступала госпожа Нефедова.

«Определением арбитражного суда Липецкой области исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства»,— добавили в судебной системе региона.

Компания Tefal занимается производством мелкой бытовой техники и посуды. По собственным данным, она была основана во Франции в 1956 году инженером Марком Грегуаром. В 1968 году ее приобрела французская компания SEB (впоследствии — SEB Group), которая также выпускает продукцию под брендами Moulinex и Rowenta.

Ранее компания «Елецкие кружева» потребовала суд взыскать с ООО «Кружевной край» 42 млн руб. компенсации за нарушение прав на товарный знак.

Алина Морозова

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