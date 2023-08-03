На ремонт театра драмы в Краснодаре направят 72 млн рублей

Обновление театра драмы в Краснодаре начнут уже в 2023 году, на полгода раньше запланированного срока. На работы направят 72 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Ремонт объекта пройдет по нацпроекту «Культура». Губернатор региона Вениамин Кондратьев отметил, что начать работы раньше стало возможным за счет увеличения финансирования нацпроектов.

Всего по ним в крае строят несколько соцобъектов. По словам министра культуры региона Виктории Лапиной, кассовое исполнение нацпроекта «Культура» составляет более 65%. В анапском селе Сукко на девять месяцев раньше завершили строительство дома культуры, создали виртуальный концертный зал. Сейчас там продолжают переоснащать муниципальные библиотеки по модельному стандарту.

По нацпроекту «Образование» к началу учебного года в регионе планируют открыть девять новых школ. Губернатор поручил завершить все работы в срок. Сейчас в учреждениях закупают и устанавливают оборудование, набирают сотрудников.

«По одной школе в Краснодаре и Крыловском районе находятся в высокой степени готовности, но на площадках до сих пор еще ведут строительные работы. Главы должны держать эти объекты на личном контроле, запараллелить процессы и сделать все, чтобы через месяц учреждения приняли первых учеников»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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