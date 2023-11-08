В агропроме подняли денежный вопрос

Минсельхоз заявил о дефиците кадров в российском агропроме. Отрасли не хватает 200 тыс. сотрудников, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума. По ее словам, ситуация критична, поскольку практически в любом регионе в АПК нет зарплаты выше средней по субъекту. А это, в свою очередь, во многом связано с поддержанием низких цен на сельхозпродукцию.

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Но насколько остро агробизнес оценивает дефицит кадров? И к чему это может привести? Председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота подчеркивает, что ситуация в отрасли действительно тяжелая, и найти некоторых специалистов крайне сложно:

«С проблемой с людьми мы сталкиваемся вообще на всех позициях. Нам сложно предложить более высокие зарплаты, поскольку отрасль низкорентабельная. За последние пару лет рентабельность стала ниже, чем была прошлые годы. Нам трудно поддерживать высокий уровень оплаты труда.

Проблема с кадрами вообще главная. Это даже не кредиты, не волатильность цен на продукцию, не сбыт. Особенно острый дефицит механизаторов. Он был всегда, плюс очень много у нас вытянула мобилизация. Также это касается дорожников. Не хватает низкоквалифицированных сотрудников для ферм — скотников, сборщиков овощей, грузчиков. Даже квалифицированных кадров мало, таких как технологи и агрономы. Отрасль стареет».

Дефицит кадров в сельском хозяйстве есть, однако решить эту проблему повышением зарплат получается далеко не всегда, говорит президент группы агрохолдинга полного цикла по производству молока и сыров «Кабош» Дмитрий Матвеев:

«Нехватка кадров прежде всего связана с непопулярностью этих профессий. При этом есть глубокое заблуждение в том, что молодежь не хочет ехать в села из-за низких зарплат. Это совершенно не так.

Основная проблема — качество жизни там. Когда мы говорим про проблемы сельского хозяйства таких регионов, как Псковская область, то сталкиваемся с проблемой не просто отсутствия кадров. Не каждый из тех специалистов, которых мы находим, готов ехать в Псковскую область и жить в селе. Мы в этом году потеряли трех человек, потому что мужья готовы были работать, а жены вместе с детьми не хотели там жить».

Сельхозпроизводители вряд ли сумеют повсеместно поднять зарплату сотрудникам за счет увеличения цен на свою продукцию — потребительский спрос на дорожающие товары невысок. Так считает доктор экономических наук, директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда: «Цены на сельхозпродукцию в конце цепочки ограничиваются потребителями. Если они способны купить более дорогую продукцию, то сделают это.

Но, глядя на расходы российского населения на питание, нельзя сказать, что потребители у нас сильно платежеспособные. Сельхозпроизводители выпускают очень простые продукты. Например, молоко. Из него можно делать товар более маржинальный и менее маржинальный. Но это уже история не сельхозпроизводителя, а других участников продовольственной цепочки.

Чтобы люди могли выбирать село, зарплата там должна быть выше. Это возможно в двух случаях: если сильно повышается производительность труда и сокращается себестоимость единицы продукции. Либо можно не поднимать зарплату, и тогда люди не придут, недостаток будет сохраняться. Пока сельхозпроизводители с этим недостатком смогут выпускать продукцию, они будут это делать. Если это приведет к сокращению производства, они будут его сокращать».

Тем временем Минэкономразвития в начале октября составило прогноз, из которого следует, что к 2030 году технический прогресс уберет с рынка труда более 700 тыс. россиян. И больше всего лишних людей — почти 300 тыс. — окажется именно в агропроме.

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Владимир Расулов