Рынок труда избавится от лишнего

Технический прогресс уберет с рынка труда более 700 тыс. россиян. Такие перспективы обрисовало Минэкономразвития в прогнозе до 2030 года, пишет РБК. По мнению министерства, спрос на кадры упадет в четырех сферах — сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании. Как представители этих отраслей оценивают подобные перспективы? И что еще может измениться на рынке труда через семь лет? Выяснял Владимир Расулов.

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По прогнозу Минэкономразвития, к 2030 году в России больше всего лишних людей окажется в агропроме — почти 300 тыс. человек. Эта отрасль на первый взгляд может показаться одной из самых автоматизированных: специальные аппараты умеют и доить коров, и сортировать овощи и фрукты. Да и беспилотные комбайны на отечественных полях встречаются все чаще.

Техника действительно местами избавляет от ручного труда, признает владелец «Истринской сыроварни» и председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота. Правда, потенциального снижения спроса на кадры в семилетней перспективе он не ждет, поскольку уже сейчас людей, наоборот, не хватает, в том числе и для развития отрасли:

«Мы внедряем роботов. Доильный робот заменяет одного-двух человек, робот-сборщик овощей — человек 10. Но пока это редчайшие случаи. Самая большая проблема этого года в том, что у меня нет механизаторов. Они получают серьезные деньги, и их недобор. Не хватает сотрудников для банальной переборки овощей. Нам поставляются роботы, но у меня нет робототехников. Есть один мальчик, второй недавно пришел из армии, я с них сдуваю пылинки, чтобы они могли настраивать машины».

Еще 200 тыс. человек, по оценке Минэкономразвития, до 2030 года станут лишними в торговле. Вдвое меньшее сокращение спроса чиновники прогнозируют для сферы финансов и страхования. Многие рутинные операции в этом секторе экономики уже сейчас не требуют участия человека. Но в некоторых случаях без живого специалиста обойтись никак не получится, говорит независимый финансовый советник Наталья Смирнова:

«Что-то простое алгоритмизировать можно, но не все. В частности, нельзя прописать, например, алгоритм оптимальной структуры портфеля, исходя прежде всего из всех инфраструктурных и санкционных ограничений, валютного законодательства и, например, налогообложения, поскольку это все видоизменяющиеся параметры. Здесь робот не справится».

Впрочем, есть отрасли, где спрос на кадры в семилетней перспективе, наоборот, будет расти, подчеркивают в Минэкономразвития. Например, в обрабатывающих производствах в прошлом году работали 10 млн человек, но потребуется еще 800 тыс. В здравоохранении и транспортировке — по 400 тыс. специалистов.

В научной деятельности потребность в сотрудниках увеличится на 300 тыс., а в сфере информационных технологий и связи — на 200 тыс. Такие подсчеты чиновников можно назвать оптимистичными, ведь к 2030 году рынок труда во всех без исключения сферах будет дефицитным, полагает партнер компании FutureToday Денис Каминский:

«Конечно, у нас будет технологизация процессов в самых разных областях, но к 2030 году автоматизация не позволит компенсировать нехватку людей, связанную с демографической ситуацией.

В текущих условиях околонулевого роста ВВП при сокращении кадров, которое есть в России, постепенном старении населения я не думаю, что у кого-то на рынке труда будет проблема с работой».

Тем временем в России установился рекордно низкий уровень безработицы. По данным Росстата, речь всего о 3%. В абсолютных цифрах — примерно 0,5 млн человек. Это те граждане, которые в первом полугодии зарегистрировались в службе занятости. А производительность труда в стране за прошлый год упала больше чем на 3,5% впервые с 2009-го. Несмотря на технический прогресс.

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Светлана Белова