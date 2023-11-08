Бывшую швейную фабрику «Адонис» выставили на продажу в Казани за 490 млн рублей

Имущественный комплекс бывшей швейной фабрики «Адонис» стоимостью 493,3 млн руб. выставлен на продажу в Казани. Информация об этом опубликована на портале Avito.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Имущество выставлено на продажу одним лотом. Всего в список вошли 11 объектов. В частности, это два здания фабрики общей площадью свыше 6 тыс. кв. м, административное здание площадью 1,2 тыс. кв. м и подвал площадью 367 кв. м, а также шесть земельных участков почти в 8 тыс. кв. м. Кроме того, сюда входит бытовое оборудование, принадлежащее ООО «Реал Групп».

"Ъ-Казань"