Компания из Петербурга разработала синтез речи нового поколения

Новую разработку синтеза речи с помощью искусственного интеллекта создала группа компаний ЦРТ из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в организации.

Новый продукт уже встроен в продукты ЦРТ для диалоговых ассистентов. На новой разработке можно регулировать эмоции и манеру речи. Роботизированный голос максимально приближен к реалистичному. Также специалистам удалось сократить время создания речи для промышленного применения. Теперь требуется час работы диктора и две недели разработки против десятков часов и трех месяцев соответственно.

Помимо этого, в компании занимаются работой над защитой от дипфейков — когда мошенники пытаются выдать свой голос за биотметрические данные клиента. Разработка нового поколения синтеза речи выпущена на русском языке. Идет адаптация для английского и казахского.

Анастасия Захарова

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