Власти не смогли изъять участок со складской базой у воронежских «Формматериалов»

Арбитражный суд Воронежской области отказал региональному министерству имущественных и земельных отношений в иске об изъятии земельного участка с недостроенными сооружениями у ООО «Формматериалы», занимающегося в Воронеже производством стройматериалов и добычей песка в Воронеже. Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда.

Участок площадью 4,3 тыс. кв. м расположен в границах областного центра на улице Латненской, 3н. Там находится складская база «Формматериалов». Областное министерство требовало изъять у «Формматериалов» землю вместе с недостроенными объектами, так как договор участка аренды истек в декабре 2021 года. Истец посчитал, что за время действия соглашения компания «не предприняла действий для завершения строительства». В феврале 2022-го ведомство прекратило «договорные отношения» с «Формматериалами» и обратилось в суд с требованием об изъятии.

Иск был принят к производству в июне прошлого года 2022 . В качестве третьего лица в нем фигурировало ООО «Сфера», с которым власти в декабре 2018 заключили договор аренды спорного участка. В июле 2019 «Формматериалы» приобрели на участке у «Сферы» «недостроенный объект» площадью 307 кв. м. со степенью готовности 90% и «сооружение техобслуживания» в 21,3 кв. м.

Компания, как следует из материалов дела, в июле 2023 года обращалась в облправительство с просьбой заключить с ней договор аренды на спорный участка. Власти вынесли отказ, из-за чего «Формматериалы» подали встречный иск с требованием принудительного заключения договора. Суд удовлетворил его.

В рамках спора суд, как сказано в определении, встал на сторону «Формматериалов», так как не увидел с со стороны компании «фактов злоупотребления в виде длительного или нерационального использования участка». Он также счел, что производитель стройматериалов «имеет право на заключение договора аренды». Требования министерства, по решению суда, «нарушают права компании как собственника недвижимости»

По данным Rusprofile, ООО «Формматериалы» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 1991 года. По собственным данным, занимается добычей песка с 1989 года. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Уставный капитал — 16,9 тыс. руб. Генеральный директор — Сергей Горбунов. Выручка за 2022 год составила 1,5 млрд руб. Чистая прибыль — 66 млн руб. Владельцем 42,86% является Ольга Ивантеева, еще по 14,29% у гендиректора Сергея Горбунова, Александра Беляева, Юрия Кириллова и Игоря Труфанова.

Егор Якимов

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