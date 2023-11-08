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Байир Путеев избран сенатором от республики Калмыкия

Члены Народного Хурала Калмыкии избрали на пост сенатора от республики первого замсекретаря калмыцкого отделения партии «Единая Россия» Байира Путеева. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сенатора от Калмыкии Байир Путеев и председатель Народного Хурала Калмыкии Артем Михайлов

Сенатора от Калмыкии Байир Путеев и председатель Народного Хурала Калмыкии Артем Михайлов

Фото: Telegram-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

Сенатора от Калмыкии Байир Путеев и председатель Народного Хурала Калмыкии Артем Михайлов

Фото: Telegram-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил нового сенатора с назначением в своем Telegram-канале. Он отметил, что Байир Путеев начинал свою карьеру с должности механизатора в родном поселке Первомайский, руководил местным сельхозкооперативом, был депутатом местного собрания и руководил муниципалитетом.

«В 2020 году был избран Главой администрации Приютненского района. В 2022 году Путеев возглавил исполком регионального отделения партии ''Единая Россия''»,— отметил глава Калмыкии.

Бату Хасиков выразил уверенность в том, что Байир Путеев будет достойно отстаивать интересы республики на федеральном уровне.

Ранее пост сенатора от законодательной власти Калмыкии занимал Алексей Майоров.

Анастасия Назарова

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