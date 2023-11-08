Кубань стала лидером по нарушению сроков догазификации

В Краснодарском крае, а также в Нижегородской области и Алтайском крае выявлено больше всего нарушений сроков исполнения договоров на догазификацию домов. Как сообщает «РИА Новости», в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ руководителям регионов рекомендуют усилить контроль за своевременностью их заключения и исполнения.

На заседании штаба по газификации, проходящего в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме «Россия», замруководителя ФАС РФ Виталий Королев сообщил, что за первые три квартала в стране выявили 732 случая нарушения сроков исполнения договоров. По ним ведомство оформило административные штрафы.

В 2021 году Правительство РФ начало внедрять «социально ориентированную» систему, по которой уровень газификации в стране должен вырасти с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году. В ноябре программа стала бессрочной. В 72 регионах и на федеральной территории «Сириус» ответственным за доведение газопровода до границ земельных участков является единый оператор «Газпром газификация», в остальных субъектах - региональные операторы.

Татьяна Ручкина

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