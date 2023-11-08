Полугодовая прибыль Marks & Spencer выросла на 75%

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня, 8 ноября, британская розничная сеть Marks & Spencer (M&S) отчиталась о результатах своей деятельности за первую половину 2023 финансового года, которая завершилась у компании 30 сентября. Общая выручка составила £6,1 млрд, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Чистая прибыль достигла £360 млн — это на 75,3% больше, чем годом ранее.

Ритейлер зафиксировал рост продаж по всем своим направлениям. Наибольшее увеличение отмечено в сегменте продаж продуктов — на 14,7%. Продажи одежды и товаров для дома выросли на 5,7%, международные продажи — на 3,9%. Благодаря успеху программы по сокращению издержек M&S также удалось достичь роста маржи чистой прибыли на 4–10% в зависимости от сегмента. Компания заявила, что благодаря хорошим результатам она впервые с 2019 года выплатит дивиденды. Инвесторы весьма позитивно отреагировали на полугодовые результаты M&S — после публикации отчетности акции компании на торгах в Лондоне подорожали на 10%.

Евгений Хвостик