На охрану резиденций главы Башкирии направят до 3 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление №2» Башкирии на аукционе 28 ноября выберет организацию для охраны четырех резиденций главы республики с 1 января до 31 марта 2024 года, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 3,33 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Первый объект общей площадью 23 га расположен примерно в 1,8 км по направлению на северо-восток от деревни Вязовка Кармаскалинского района. Остальные резиденции находятся в Уфе — на улице Зорге (1,9 га), на улице Пушкина (0,9 га). Четвертый объект — четырехэтажная гостиница «Айгуль» на улице Валиди.

По условиям контракта, подрядчик обязан выставить круглосуточные посты охраны, а также патрулировать территорию резиденций. У охранников должно быть служебное нарезное короткоствольное оружие отечественного производства, наручники, резиновая палка. На контрольно-пропускных пунктах следует иметь металлдетекторы.

В сентябре текущего года контракт на охрану резиденций (до конца года) стоимостью 2,53 млн руб. был заключен с уфимским ООО «ЧОО „СБП“» (принадлежит Елене Валиковой).

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте