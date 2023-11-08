В Новосибирской области выросло производство мяса птицы

За девять месяце 2023 года в Новосибирской области производство мяса птицы увеличилось на 8,8% к показателям 2022 года, сообщает Новосибирскстат. Всего за этот период в регионе произведено 51,5 тыс. тонн мяса птицы. На область приходится 18,6% от общего производства птицы в округе.

В тоже время цены на мясо птицы в регионе по данным на сентябрь 2023 года увеличились на 9,8% к сентябрю 2022 года и на 2,4% к августу 2023-го, следует из данных статистики.

По словам руководителя Новосибирского УФАС России Дмитрия Сухоплюева, никаких предпосылок для повышения цен на любые виды товаров народного потребления в области нет. «Ситуация стабильная. У нас хорошо развит рынок. Хорошо представлены торговые сети. Понятно, что есть затратные части, возможны временные колебания. Но оснований для применения мер антимонопольного реагирования нет»,– сказал он сегодня на пресс-конференции.

В декабре, чтобы сдержать рост цен на мясо птицы, Минсельхоз может ввести ограничение на экспорт отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца из России. По данным ведомства, рост цен на мясо птицы и яйца составил 25,3% и 24% год к году соответственно. Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», стоимость пищевого яйца в регионах Сибирского федерального округа в сентябре 2023 года выросла на 23% к аналогичному периоду 2022-го. Как отмечают производители, динамика обусловлена усилением инфляции и ростом себестоимости.

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Оксана Павлова