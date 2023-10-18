Яйцо курицы дороже

Стоимость пищевого яйца в регионах Сибирского федерального округа в сентябре 2023 года выросла на 23% к аналогичному периоду 2022-го. Как отмечают производители, динамика обусловлена усилением инфляции и ростом себестоимости. Также в числе причин они указывают снижение объемов. Например, в Новосибирской области производство яиц по итогам первых девяти месяцев снизилось на 15%, а в Омской области — на 5%. Эксперты считают, что подорожание обусловлено также сезонным фактором, но продлиться оно может до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В сентябре 2023 года стоимость пищевого яйца в регионах Сибирского федерального округа выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В сентябре 2023 года стоимость пищевого яйца в регионах Сибирского федерального округа выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года стоимость пищевого яйца в регионах Сибирского федерального округа выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, следует из аналитики Сибирского главного управления Банка России. В августе 2023-го рост составил 18% к августу 2022-го. В целом годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Сибири в сентябре увеличился до 4,94%. Как рассказала „Ъ-Сибирь“ заместитель гендиректора иркутского предприятия по производству яиц ОАО «Белореченское» Татьяна Пухмахтерова, на динамику повлияли рост стоимости ГСМ, кормовой базы, витаминов и упаковки. При этом, по ее словам, рыночная цена яиц, несмотря на рост, остается ниже себестоимости. В Иркутской области за год, по данным Сибирского ГУ Банка России, с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го цены на пищевое яйцо выросли на 22%.

В Новосибирской области, по данным минсельхоза по состоянию на 11 октября, средневзвешенная отпускная цена сельскохозяйственных производителей на яйца первой категории составила (без НДС) 69,75 руб./10 шт., что на 44,1% выше аналогичного периода 2022 года. Как рассказали „Ъ-Сибирь“, на птицефабрике «Октябрьская» за последние две недели цены на яйца выросли на 13%.

«Повышение отпускной цены на яйца обусловлено ростом стоимости кормов для птиц, ветеринарных препаратов, зарплат сотрудников»,— сообщили в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

В Красноярском крае региональный минсельхоз сообщил о снижении стоимости яиц к 16 октября в сравнении с 9 октября на 8,5%. Предприятия региона сегодня реализуют продукт по цене за первую категорию яиц 85 руб./10 шт. (птицефабрика «Заря»). При этом еще на 9 октября цена на яйца куриные (10 шт.) в крае составляла 98,88 руб., что на 31,6% больше по сравнению с августом. Из-за роста цен управление УФАС России по Красноярскому краю начало проверку в отношении местной торговой сети, сообщили „Ъ-Сибирь“ в ведомстве. В целом в сентябре 2023-го цены в сравнении с тем же периодом прошлого года оказались выше на 25%.

В Томской области, как сообщается в материалах Сибирского ГУ Банка России, стоимость пищевого куриного яйца в сентябре 2023-го к сентябрю 2022-го выросла на 21%. В Омской области в этот же период яйцо подорожало на 16%.

Вместе с ростом цен на яйцо ряд регионов сообщает о снижении объемов производства этого продукта. К примеру, в Новосибирской области валовое производство яиц за восемь месяцев 2023 года составило 625,4 млн шт., что на 108 млн шт. (или 15%) ниже уровня аналогичного периода 2022 года, сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Уменьшилось в том числе поголовье птицы в сельскохозяйственных предприятиях — до 7,37 млн, что на 949,8 тыс. (или 11%) ниже уровня аналогичного периода 2022 года.

В Омской области по итогам девяти месяцев 2023 года в хозяйствах всех категорий производство яиц составило 626 млн шт., что на 5% ниже к уровню прошлого года. Это могло сказаться на росте стоимости, считают эксперты.

В целом по России оптовые цены на куриные яйца за год выросли на 20%, розничные на — 12%, приводит данные заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Причиной роста, как указывают в ассоциации, стал сезонный всплеск спроса. В частности, летом потребление яиц снижается, падают и цены, которые затем поднимаются в высокий сезон осенью, говорит и президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Традиционный пик потребления и цен приходится на Пасху и Новый год. В этом году сезонный рост цен немного больше (+2-3 п.п. к 2022 году) из-за ускорения инфляции, говорит эксперт. В числе факторов он также называет дефицит рабочей силы во всех отраслях и, как следствие, увеличение расходов на оплату труда. По данным минсельхоза Красноярского края, в осенний период потребление яиц увеличивается также в связи с возобновлением работы социальных учреждений и закупками для северного завоза. По оценке Альберта Давлеева, цены на яйца могут еще вырасти, так как спрос на эту категорию увеличится в преддверии праздников. Впрочем, в условиях проверок антимонопольного органа торговые сети могут снизить маржу, что повлечет и уменьшение цен.

Лолита Белова