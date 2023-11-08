Вице-спикерам думы Екатеринбурга разрешили использовать герб города на визитках

Заместители председателя Екатеринбургской городской думы смогут использовать герб города в своих в визитных карточках, приглашениях и поздравительных открытках. В кабинетах вице-спикеров предусмотрят место для помещения символа. Соответствующий проект решения поддержали депутаты на думской комиссии по местному самоуправлению.

Докладчик проекта решения, первый заместитель председателя думы Михаил Матвеев пояснил, что изменения связаны с увеличением числа заместителей председателя думы — введения поста первого вице-спикера.

«Странная вещь, что мы ограничиваем использование герба муниципального образования. Мне кажется, чем чаще его будут использовать, тем лучше», — прокомментировал изменения депутат Константин Киселев.

Напомним, нынешнее положение о гербе не предусматривает использование символа первым заместителем председателя думы Екатеринбурга.

Василий Алексеев

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