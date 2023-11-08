Москалькова предложила сообщать МВД о постановке на психиатрический учет

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова предлагает правительству рассмотреть вопрос об уведомлении органов внутренних дел о постановке на диспансерный психиатрический учет. Это следует из ее доклада «Соблюдение и защита в РФ прав граждан с психическими расстройствами», который она представит в Госдуме, сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно источникам издания, доклад представят на заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, комитета по защите семьи и комитета по контролю 27 ноября. Документ разослали депутатам для ознакомления. Он также есть в распоряжении «Ведомостей».

В докладе говорится, что МВД получает данные о гражданах с психическими расстройствами, которые потенциально могут представлять угрозу для окружающих, только после совершения противоправных действий. Как говорится в докладе со ссылкой на позицию МВД по итогам заседания экспертного совета при уполномоченном по правам человека от 28 апреля 2022 года, ведомство хочет предотвращать эти преступления.

Доклад также приводит статистику ведомства: утверждается, что ежегодно «невменяемыми лицами» совершается около 7 тыс. «общественно опасных деяний». Также отмечается, что треть всех преступлений, или почти 270 тыс. (32%), совершается под воздействием алкоголя или наркотиков.

Проблемой для реализации этого предложения может стать «коллизия двух федеральных законов». С одной стороны, сотрудники полиции по профильному закону обязаны вместе с органами здравоохранения наблюдать за людьми, страдающими психическими расстройствами и представляющими опасность для окружающих, для предотвращения правонарушений. С другой стороны, медицинские организации зачастую отказываются предоставлять органам внутренних дел сведения о пациентах, боясь нарушить врачебную тайну.

В 2021 году замминистра здравоохранения Олег Салагай говорил, что около 5,6 млн россиян страдают психическими расстройствами. Согласно официальной статистике Минздрава за 2020 год, самые распространенные диагнозы — психозы и состояние слабоумия. Эти диагнозы поставили 674 тыс. россиян. Затем идут психические расстройства, связанные с умственной отсталостью,— этот диагноз поставлен 459 тыс. человек.

При этом психиатрический учет является устаревшим юридическим понятием. В СССР психиатрический учет означал регулярное наблюдение за пациентом, контроль его состояния в амбулаторных психиатрических учреждениях (психоневрологических диспансерах, диспансерных отделениях и психиатрических кабинетах). Это понятие официально отменили в начале 90-х. Вместо «психиатрического учета» были введены понятия «консультативно-лечебная помощь» и «диспансерное наблюдение».

Анастасия Ларина