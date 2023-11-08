Активы красноярского «Школьного комбината питания» проданы за 85,6 млн рублей

Тюменский потребительский кооператив развития коммерческой недвижимости «Модуль Олимпус» приобрел здания банкротящегося муниципального предприятия Красноярска «Школьный комбинат питания» (МП ШКП). Стоимость составила 85,6 млн руб.

Лот включает в себя несколько задний общей площадью 5,5 тыс. кв м. Здания проходной, склада, комбината находятся на арендованном земельном участке.

МП ШКП подал заявление о самобакнротстве в июне 2020 года. Кредиторская задолженность предприятия тогда превышала 112,3 млн руб. Комбинат обслуживал горячим питанием почти 80% школ Красноярска. Городские власти сообщали, что рост кредиторской задолженности связан с дефицитом оборотных средств комбината, инвестициями в инвентарь.

На площадях предприятия размещались специализированные цеха по производству выпечных, кондитерских, кулинарных изделий и мясных полуфабрикатов.

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Александр Киселев