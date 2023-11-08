Финские пограничники в октябре отказали во въезде в Финляндию 104 гражданам РФ

В октябре текущего года финские пограничники отказали во въезде в Финляндию 104 гражданам России. Такие данные содержатся в отчете погранслужбы Юго-Восточной Финляндии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Большинство отказов объясняется новыми правилами в отношении бизнес-путешественников, студентов и собственников финской недвижимости из РФ, уточняется в сообщении погранслужбы.

При этом за временной защитой к финским властям в октябре 2023 года обратился 41 человек, 32 запросили предоставления убежища. Зафиксирован один случай незаконного пересечения границы в районе Ваалимаа, из-за чего финские пограничники связывались с российской стороной.

В общей сложности на пунктах пропуска юго-восточной границы Финляндии с Россией за 10 месяцев этого года зарегистрировано чуть более 1,1 млн пересечений, при этом самый большой трафик отмечался в Ваалимаа (МАПП Торфяновка) — 762,5 тыс. пересечений границы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в середине сентября Финляндия запретила въезжать на территорию страны автомобилям с российскими номерами.

О том, как россияне с личными автомобилями теперь могут попасть в Европу — в материале «Ъ FM» «Автомобили оставят на границе».

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