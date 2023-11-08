РАНХиГС начал готовить специалистов по выявлению экстремизма в интернете

Российская академия народного хозяйства при президенте России запустила программу бакалавриата «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности». На ней будут готовить медиаполицейских — специалистов по выявлению в интернете экстремистских материалов, сообщила «Известиям» пресс-служба РАНХиГС.

По окончании обучения бакалавры могут получить специализацию в расследовании правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм), передает издание.

Завкафедры по новому направлению Лидия Малыгина уточнила «Известиям», что в задачи «медиабезопасников» входит борьба с пропагандой терроризма, идеологии АУЕ (признана в РФ экстремистской организацией), суицидов среди подростков, оскорблений чувств верующих. Она сообщила, что программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета.

Эрдни Кагалтынов