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Коммерсантъ FM
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США ввели ограничения против 7 физлиц и 3 юрлиц за экспорт электроники в РФ

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении семи физлиц и трех юрлиц. Их обвиняют в незаконном экспорте электроники двойного назначения в Россию, в том числе российским компаниям, сотрудничающим с ВС РФ. Среди попавших под ограничения лиц — четыре россиянина, следует из заявления бюро по вопросам промышленности и безопасности США, входящего в структуру Минторга.

Согласно заявлению бюро, под экспортные ограничения попали:

  • Николай Гольцев (гражданин Канады);
  • Салимджон Насриддинов (США);
  • Кристина Пузырева (Канада);
  • Владимир Бочкарев (Россия);
  • Павел Черников (Россия);
  • Екатерина Ветошкина (Россия);
  • Олег Женченко (Россия);
  • SH Brothers Group (зарегистрирована в США);
  • SN Electronics (США);
  • Suntronic F.Z.E. (ОАЭ).

31 октября Минюст США сообщил об аресте 37-летнего Николая Гольцева, 32-летней Кристины Пузыревой, а также 52-летнего Салимджона Насриддинова. Их обвиняют в незаконном сговоре с целью организации поставок электроники двойного назначения в Россию через две подставные компании в Бруклине — SH Brothers Group и SN Electronics.

В заявлении бюро утверждается, что подставные компании экспортировали в Россию электроники на сумму более $7 млн. По информации бюро, некоторые компоненты, поставленные в РФ компанией SH Brothers Group, были найдены в захваченных российских вооружениях, в том числе ракетах, вертолетах и БПЛА. В заявлении утверждается, что компании отправляли электронику компаниям—посредникам в Турции, Индии, Китае и ОАЭ, откуда они перенаправлялись в Россию. Suntronic F.Z.E. была одним из таких посредников, заявляет бюро.

2 ноября Минторг США ввел экспортные ограничения против 12 российских компаний и одной компании из Узбекистана за содействие военному комплексу РФ и производству дронов. По данным ведомства, компании (их название не приводится) оказывали содействие российскому военно-промышленному комплексу, в частности закупали или разрабатывали беспилотники.

Эрдни Кагалтынов

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