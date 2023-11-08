Интернет без жестокости

Комиссия правительства по законопроектной деятельности во вторник рассмотрела ряд инициатив депутатов. В этот раз концептуальной поддержки удостоились два законопроекта единороссов, направленных на ужесточение ответственности за публикации в интернете материалов, содержащих жестокий контент. Так, предполагается сделать отягчающим обстоятельствам факт того, что то или иное преступление транслировалось онлайн. Другая инициатива предлагает установить административную ответственность за распространение материалов с особо жестокими противоправными деяниями или призывами к нему. Эксперт полагает, что под действие новых норм могут подпадать не только треш-стримы, но и события в аэропорту Махачкалы, где 29 октября местные жители попытались устроить еврейский погром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») предложил дополнить перечень обстоятельств, отягчающих уголовное наказание, публичной демонстрацией подготовки или совершения преступления, в том числе в интернете. Комиссия поддержала инициативу при условии доработки. В кабмине считают, что перечисленные в ст. 63 УК отягчающие обстоятельства носят универсальный характер и учитываются судом в том числе при назначении наказания за преступления, совершенные по неосторожности. А значит, автору следует обосновать, как будет применяться предложенная им норма в таких случаях. Также комиссия прогнозирует трудности в правоприменении нормы, поскольку в УК есть определяющий признак состава преступления со схожей формулировкой.

Аналогичная судьба постигла инициативу еще одного единоросса, главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева. Он предложил установить административную ответственность за незаконное распространение в интернете материалов с изображением противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью, их последствий, призывами к совершению указанных деяний или их пропагандой, совершенное из корыстных и хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Предполагается, что эта норма не будет распространяться на произведения искусства, «имеющие значительную историческую, художественную или культурную ценность», публикации зарегистрированных СМИ и материалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях. Хотя комиссия принципиально и поддержала законопроект, она отмечает, что было бы неправильно исключать из действия нормы только ценные художественные произведения. И наоборот, по мнению комиссии, неоправданно сужает применение нормы определение в качестве предмета нарушения материалов с изображением деяний, совершенных исключительно «с особой жестокостью». Также определение мотивов нарушения потребует времени, считают в кабмине. Наконец комиссия сочла расплывчатыми термины «пропаганда», «глумление», «садизм», которые встречаются в тексте законопроекта. Полномочиями по составлению протоколов предлагается наделить полицию и Роскомнадзор. В то же время полиция не имеет полномочий следить за нарушениями в информационно-телекоммуникационных сетях, а Роскомнадзор не занимается непосредственным выявлением лиц, размещающих информацию, отмечают в комиссии.

Еще одна инициатива, нашедшая у кабмина концептуальную поддержку, принадлежит депутату фракции «Новых людей» Александру Демину. Он предложил запретить взыскивать с должников имущество, приобретенное за счет государственных выплат для малоимущих. В то же время в проекте заключения отмечается, что в законопроекте не говорится о целях предоставления социальной помощи и не определен порядок разграничения этих и иных денежных средств, а также период, в течение которого нельзя взыскать такое имущество.

А вот инициатива депутата «Единой России» Ольги Занко получила от комиссии отрицательное заключение. Парламентарий предлагала предоставлять социально ориентированным НКО в безвозмездное пользование на срок до десяти лет земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Комиссия указала, что у органов госвласти и местного самоуправления и так есть возможность помогать НКО, в том числе имущественно. Кроме того, в Земельном кодексе также определен перечень случаев, когда участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование, в том числе и таким организациям. По мнению комиссии, если такая помощь станет обязательной, это будет не соответствовать положениям закона об НКО. Кроме того, в материалах к законопроекту «отсутствует обоснование необходимости оказания такой поддержки».

Не нашли понимания у правительства и поправки Леонида Слуцкого к Трудовому кодексу. Лидер ЛДПР предложил ограничить 32 часами в неделю рабочее время для родителей трех и более детей в возрасте до 18 лет, пока младшему не исполнится 14 лет. Комиссия кабмина считает, что такая норма может оказать «негативное влияние на нормальный ход работы» в связи с тем, что работодателям придется искать замену на время отсутствия многодетного работника. Кроме того, поправки могут снизить конкурентность таких родителей на рынке труда, ведь их потенциальный наниматель при приеме на работу будет оценивать возможные издержки. Кроме того, для таких работников статьи 261 и 262 Трудового кодекса уже устанавливают определенные преференции, указывает комиссия.

«Публичность совершения преступления справедливо рассматривается депутатами как отягчающее обстоятельство, поскольку оно деструктивно влияет на психику молодежи,— объясняет логику поддержки первых двух законопроектов член комитета Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук.— Треш-стримы и школьные шутинги являются глобальной угрозой для подрастающего поколения, поэтому законодатели реагируют через ужесточение ответственности. Кроме того, под действие новых норм могут подпадать и недавние события в аэропорту Махачкалы, что особенно актуально в период большого электорального цикла 2024–2026 годов».

Ксения Веретенникова