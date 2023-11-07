Транспортное средство разрешат зарегистрировать без ОСАГО

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств», внесенные главой думского комитета по транспорту Евгением Москвичевым.

Законопроект разрешит гражданам снимать машину с учета в ГИБДД в день продажи, если договор купли-продажи оформлен через портал госуслуг или у нотариуса. Сегодня это можно сделать не ранее чем через десять дней с момента сделки: в течение этого времени старый владелец получает штрафы за нарушения, совершенные уже новым собственником. Поправка исключит необоснованные штрафы, постановления будут сразу приходить новому собственнику, пояснил Евгений Москвичев.

Еще одно изменение позволит регистрировать автомобили без ОСАГО. Евгений Москвичев указывает, что от ограничения можно отказаться, потому что полисы инспекторы проверяют на дорогах. Данную идею раскритиковали в думском комитете по финансовому рынку. Глава комитета Анатолий Аксаков заявил во вторник, что, по оценкам страховщиков, по дорогам передвигается около 6 млн автомобилей без полиса ОСАГО, после принятия поправок их может стать еще больше, а значит, повышается риск, что законопослушные граждане не смогут возместить ущерб в ДТП в рамках автогражданки. Ранее об аналогичных рисках заявляли в Российском союзе автостраховщиков. Для усиления контроля за наличием ОСАГО нужно включать проверку полисов через камеры ГИБДД, считает Анатолий Аксаков. Эта система, напомним, обсуждается уже много лет, но до сих пор не запущена.

Иван Тяжлов