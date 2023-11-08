Дуб не скоро сносится

Прокуратура Орла потребовала приостановить снос остатков дуба, посаженного в 1861 году. Месяц назад дерево получило сильные повреждения из-за непогоды; обследование выявило необратимый процесс гниения корневой системы. Городские власти приняли решение о сносе остатков дуба, однако прокуратура решила, что чиновники не рассматривали возможность сохранения дерева. Сейчас ведомство проводит собственную проверку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

По требованию прокуратуры в Орле приостановлен снос 162-летнего дуба на пересечении Октябрьской улицы и бульвара Победы. Его посадили в 1861 году в честь отмены крепостного права в Российской империи. 2 октября этого года 24-метровое дерево фактически разломилось надвое: из-за сильного ветра откололась часть ствола с крупной ветвью. Как рассказывал “Ъ”, местные власти организовали специальную комиссию для оценки его состояния. Члены комиссии изначально предполагали два варианта — снос или сохранение оставшейся части дуба. Тогда заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина Алексей Ковешников отмечал: несмотря на повреждение 40% площади дерева, оно остается крепким, а в его сердцевине нет гнили.

Впрочем, через два дня комиссия все же сделала вывод об аварийности дерева. По данным чиновников, оно оказалось неустойчивым и было поражено стволовой и корневой гнилью. На открытых ранах дуба обосновались колонны муравьев, а его сердцевина превратилась в труху. «В местах повреждений коры также поселились болезнетворные бактерии и грибки, действия которых приводят к постепенному отмиранию тканей и трухлению штамба. Кроме того, начался необратимый процесс гниения корневой системы»,— поменял свое мнение Алексей Ковешников. Городские власти приняли решение о сносе остатков дуба.

Однако прокурор Орловской области Алексей Тимошин поручил провести собственную проверку. Как отметили в облпрокуратуре, чиновники выдали разрешение на снос «без принятия мер к возможности сохранения». Для детального обследования остатков дерева привлечены специалисты сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Они сделают выводы о возможности сохранения дуба или о необходимости его сноса.

7 ноября эксперты приступили к изучению дерева. «Они приехали со специальным оборудованием, провели замеры и взяли образцы, которые будут исследованы в лабораторных условиях. Потом специалисты сделают экспертные выводы и передадут их в прокуратуру. На основании выводов обследования при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— пояснили “Ъ” в ведомстве. В обследовании участвовали также член Совета по сохранению природного наследия нации в Совете федерации РФ Сергей Пальчиков и работники Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры.

После повреждения дерева власти отмечали, что оно не является объектом культурного наследия и не имеет статуса исторического памятника. Однако, по данным прокуратуры, в 2015 году дубу присвоили статус памятника живой природы и включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев страны. Рядом с ним установлена памятная табличка с датой посадки.

162-летний дуб — второе историческое дерево в Орловской области, пострадавшее из-за непогоды за последние два года. В конце 2021 года ураган свалил в Мценском районе 30-метровый дуб, который почти 200 лет назад писатель Иван Тургенев посадил в родовом имении. Самое известное дерево региона «посмертно» участвовало в конкурсе на звание главного дерева Европы. Но после начала специальной военной операции Тургеневский дуб сняли с голосования.

Сергей Толмачев, Воронеж