В Орле надвое разломило 162-летний дуб, посаженный в честь отмены крепостного права

Сегодня, 2 октября, в Орле на бульваре Победы разломился дуб, посаженный в 1861 году в честь отмены крепостного права в Российской Империи. Местные власти организовали оценочную комиссию, которая примет решение о дальнейшей судьбе дерева. Как заявили в городской администрации, признавать его погибшим пока рано.

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«Практически 40% дерева повреждено, однако оставшаяся его часть достаточно крепка. В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первый — полностью его снести. Второй — провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить»,— сказал заведующий кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина Алексей Ковешников. Он отметил, что дуб разломился от ветра. Дерево, по его словам, крепкое.

Во вторник МБУ «Спецавтобаза» планирует произвести опиловку, а студенты Аграрного университета оценят степень поражения ствола. По данным Алексея Ковешникова, дуб не является объектом культурного наследия.

В конце 2021 года в Орловской области ураган уничтожил самое известное дерево в регионе — 30-метровый дуб, который писатель Иван Тургенев посадил почти 200 лет назад в родовом имении в Мценском районе. После начала специальной военной операции на территории Украины дуб сняли с конкурса на звание главного дерева Европы, в котором он участвовал «посмертно».

Сергей Толмачев, Воронеж