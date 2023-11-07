Саудовская Аравия вложится в теннис

Инвесторы из Саудовской Аравии намерены вложить сотни миллионов фунтов в организацию турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Эр-Рияде, который должен проходить ежегодно перед Открытым чемпионатом Австралии. Об этом сообщила британская газета The Times. По информации источника, это предложение обсуждается руководителями ATP и представителями Суверенного фонда Саудовской Аравии. Сообщается, что встречи, на которых будет принято решение о целесообразности такого варианта развития событий, пройдут во время итогового турнира ATP в Турине (12–19 ноября).

В случае успеха переговоров соревнование будет проходить каждый сезон начиная с 2025 года. Турниру будет выделено место в календаре ATP перед первым турниром Большого шлема — Открытым чемпионатом Австралии. В настоящее время этот календарный слот занимают турниры более низких категорий — в Сиднее и Аделаиде.

Портал The Athletic ранее сообщал, что представители инвестиционных фондов Саудовской Аравии рассматривают другой вариант — возможность выкупа прав на проведение турнира серии Masters у организаторов турниров данной категории в Мадриде или Майами (штат Флорида, США).

Ранее в 2023 году ATP достигла соглашения о проведении итогового турнира для игроков в возрасте до 21 года в Джидде (Саудовская Аравия). Соглашение сторон рассчитано до 2027 года. Ранее соревнование проходило в Милане.

ТАСС