Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Саудовская Аравия вложится в теннис

Инвесторы из Саудовской Аравии намерены вложить сотни миллионов фунтов в организацию турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Эр-Рияде, который должен проходить ежегодно перед Открытым чемпионатом Австралии. Об этом сообщила британская газета The Times. По информации источника, это предложение обсуждается руководителями ATP и представителями Суверенного фонда Саудовской Аравии. Сообщается, что встречи, на которых будет принято решение о целесообразности такого варианта развития событий, пройдут во время итогового турнира ATP в Турине (12–19 ноября).

В случае успеха переговоров соревнование будет проходить каждый сезон начиная с 2025 года. Турниру будет выделено место в календаре ATP перед первым турниром Большого шлема — Открытым чемпионатом Австралии. В настоящее время этот календарный слот занимают турниры более низких категорий — в Сиднее и Аделаиде.

Портал The Athletic ранее сообщал, что представители инвестиционных фондов Саудовской Аравии рассматривают другой вариант — возможность выкупа прав на проведение турнира серии Masters у организаторов турниров данной категории в Мадриде или Майами (штат Флорида, США).

Ранее в 2023 году ATP достигла соглашения о проведении итогового турнира для игроков в возрасте до 21 года в Джидде (Саудовская Аравия). Соглашение сторон рассчитано до 2027 года. Ранее соревнование проходило в Милане.

ТАСС

  • Газета «Коммерсантъ» №207 от 08.11.2023, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...