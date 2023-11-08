РЖД сбывает комплекс

ОАО «РЖД» выставило на торги имущественный комплекс бывшей базы по ремонту путевых и дорожных машин на Дальневосточном проспекте, 5, в Невском районе Санкт-Петербурга. За участок общей площадью 2,7 га с размещенными на нем зданиями и железнодорожными путями компания планирует выручить 644 млн рублей. Торги проведут 14 декабря. Эксперты считают объект привлекательным для девелоперов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОАО «РЖД» выставило на торги имущественный комплекс бывшей базы по ремонту путевых и дорожных машин на Дальневосточном проспекте, 5

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ОАО «РЖД» выставило на торги имущественный комплекс бывшей базы по ремонту путевых и дорожных машин на Дальневосточном проспекте, 5

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-СПб» в Октябрьской железной дороге (ОЖД), участок 2,7 га находится в федеральной собственности, из них 643 кв. м — в собственности ОЖД. На остальную землю у компании оформлен договор аренды сроком на 49 лет, с победителем аукциона заключат договор субподряда.

На участке располагаются 11 зданий общей площадью 7,8 тыс. кв. м и 10 железнодорожных путей протяженностью 1,9 тыс. м. Сама территория находится в зоне многоэтажной жилой застройки. Вид разрешенного использования участка — обслуживание железнодорожных перевозок, уточнили в ОЖД.

По мнению директора отдела продаж земли и девелоперских проектов Nikoliers Антона Орлова, объект очень привлекательный для всех девелоперов, которые реализуют жилые проекты комфорт-класса.

«По нашим подсчетам, на участке площадью 2,7 га можно построить около 32 тыс. кв. м жилья. Для этого девелоперу нужно будет выкупить весь имущественный комплекс объектов недвижимости, который продает РЖД, и после, являясь собственником зданий, подать заявку на выкуп земельного участка, на котором эти здания расположены»,— уточнил господин Орлов.

Стоимость выкупа, по словам эксперта, рассчитывается исходя из кадастровой стоимости земельного участка, который на данный момент оценивается в 43 млн рублей, поскольку его можно использовать исключительно для обслуживание железнодорожных перевозок. При смене вида разрешенного использования на Ж4 кадастровая стоимость может вырасти в несколько раз.

Управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков также видит участок на Дальневосточном проспекте, 5, привлекательным, называя основным плюсом нахождение территории в жилой зоне.

«Интерес у рынка, может, не ажиотажный, но будет. Конкуренция среди игроков сейчас высокая, участков крайне мало. Если бы участок был в собственности, то цена выглядела бы весьма интересной и в процессе торгов могла бы быть увеличена до миллиарда рублей. Учитывая, что это аренда, придется закладывать сумму перспективного выкупа, но в любом случае интерес будет»,— отметил эксперт.

Вместе с тем господин Бойков обратил внимание на то, что площадка сырая и не каждый девелопер сейчас готов заморозить средства, но крупные игроки, обладающие ликвидностью, или спекулятивные инвесторы, вполне могут быть заинтересованы.

Владимир Колодчук