Липецку дадут «Имена»

Победителем торгов «Дома.РФ» на комплексное развитие территории (КРТ) 15,5 га в Липецке стало тульское ООО «Специализированный застройщик “Комплекс”». Арендой участка, на котором можно возвести до 88 тыс. кв. м жилья, заинтересовались местные и иногородние девелоперы, предложившие при начальной цене 14,3 млн руб. в год 50,2–256,9 млн. Победитель входит в группу «Имена» Андрея Голдакова и Ильи Андреева, которая также присутствует в Курске. Участники рынка оценивают строительство в 4,5–5,5 млрд руб. и не исключают роста вложений из-за сложностей с инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Институт в сфере жилищного развития «Дом.РФ» подвел итоги торгов на заключение договора о КРТ 15,5 га в Липецке в конце минувшей недели. Победителем было признано тульское ООО «СЗ “Комплекс”», предложившее наибольшую цену за аренду участка в районе опытной станции в 8 км от центра города рядом с гаражным кооперативом «Колос» на Ботанической, 34. Застройщик повысил ее в 18 раз — с начальных 14,3 млн до 256,9 млн руб.

Начальная цена была установлена из расчета 91,85 руб. за 1 кв. м в год. По условиям аукциона в течение десяти лет со дня подписания договоров здесь можно построить 70–88,4 тыс. кв. м жилья. В том числе не менее 5% от общей площади квартир должно быть отдано под нежилые помещения — встроенно-пристроенные или отдельно стоящие.

Большая часть участка не застроена. На нем расположены свайное поле, разрушенные фундамент и кирпичное основание, деревянный сарай, два туалета «из прочих материалов», гараж из металлопрофиля, деревянный короб, строение из металлопрофиля с лестницей, а также объекты инженерной инфраструктуры. Кроме того, 1,8 тыс. кв. м третьи лица «без правовых оснований» заняли нежилыми объектам, беседками, гаражами, ограждениями. «Дом.РФ» планирует в судах добиться сноса самостроев. Если при этом границы участка изменятся, госкорпорация пересчитает аренду.

Аукцион заинтересовал нескольких участников рынка. Структура местной ГК «Ремстройсервис» Павла Тучкова предложила 50,2 млн руб., рязанское ООО «СЗ “Квадрат”» Ирины Макаровой — 58,8 млн, структура воронежской ГК «Инстеп» Анатолия Шмыгалева — 247,9 млн, тульское ООО «Имена. КРТ. Тула» — 256,5 млн.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ “Комплекс”» зарегистрировано в Туле в октябре 2023 года для деятельности заказчика-застройщика и генподрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректору Андрею Голдакову напрямую принадлежат 95%, еще 5% он контролирует через свое екатеринбургское ООО «Имена. Строительство». Господин Голдаков также возглавляет ООО «Имена. КРТ. Тула». Владельцем этой компании напрямую и через другие юрлица является Илья Андреев. Она также была зарегистрирована в октябре этого года.

Андрей Голдаков и Илья Андреев владеют и управляют компаниями в Москве и Санкт-Петербурге, Воронежской, Ивановской, Курской, Свердловской, Тульской и Ярославской областях. Часть из них входит в группу «Экогарант», которая занимается архитектурой, девелопментом и инжинирингом. Ее возглавляет Андрей Голдаков, офисы есть в 16 регионах, в том числе в Воронеже и Курске.

Еще часть компаний в своем названии имеют слово «Имена». По собственным данным, они и не только объединены в группу «Имена», которая сейчас строит жилье в Курске и Туле, а также «формирует земельный банк в новых регионах». Из проектных деклараций следует, что в Курске на улице Чехова группа возводит дом на 144 квартиры за 432,3 млн руб., а в Туле — ЖК «Огни» из 23 домов за 4,9 млрд. По данным Единого ресурса застройщиков на 1 ноября, в Курске по объему текущего строительства она занимает девятое место с 8,2 тыс. кв. м, а в Туле — седьмое с 52,9 тыс.

Указанный в базах данных и декларациях телефон Ильи Андреева был недоступен. Андрей Голдаков не стал комментировать проект, пообещав передать контакты корреспондента «Ъ-Черноземье» пресс-службе. Из нее в течение дня с «Ъ-Черноземье» никто не связался.

Участники липецкого строительного рынка на условиях анонимности оценили строительство жилья на площадке в 4,5–5,5 млрд руб. исходя из себестоимости 55–60 тыс. руб. за 1 кв. м. «При этом на участке сложная ситуация с инженерными сетями, поэтому сумма инвестиций может потенциально вырасти»,— добавил один из девелоперов.

Исполнительный директор агентства недвижимости «Этажи-Липецк» Мария Резник назвала локацию очень перспективной, особенно если застройщик «не будет стремиться бездумно застроить все только одними тесными квартирами»: «В районе мало современных домов, а люди все-таки стремятся к улучшению жилищных условий, но не всегда готовы менять район для проживания». При этом, отметила эксперт, многих потенциальных покупателей интересует решение вопроса со строительством моста на улице Гагарина.

«Если эта развязка будет возведена в ближайшее время, поток желающих приобрести там недвижимость увеличится кратно»,— пояснила госпожа Резник.

Александр Прытков