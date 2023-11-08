Шины загнали в арбитраж

Арбитражный суд Башкирии начал рассмотрение иска Валерия Смышляева — отца осужденного за мошенничество уфимского предпринимателя Андрея Смышляева, а также ООО «Бриджстоун СНГ» к ООО «Айкон шина» и ООО «Русшина-Тюмень». Истцы требуют признать недействительными поставки 472 тыс. шин по 119 товарным накладным на общую сумму 1,37 млрд руб. Андрей Смышляев, как ранее было установлено в рамках уголовного дела, получил от «Нокиан шины» автомобильные покрышки на 3 млрд руб., но в полном объеме за них не рассчитался, что стало поводом для возбуждения уголовного дела и череды банкротств аффилированных с ним компаний и его самого. Валерий Смышляев настаивает, что на самом деле покрышки не поставлялись, а товарные накладные — подделка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии назначил разбирательство по иску Валерия Смышляева (отец экс-владельца сети шинных центров «Таганка» Андрея Смышляева) и ООО «Бриджстоун СНГ» к ООО «Айкон шина» (правопреемник ООО «Нокиан шина», принадлежит ПАО «Татнефть») и ООО «Русшина-Тюмень» о признании недействительной сделкой поставки 471,9 тыс. шин по 119 товарным накладным на общую сумму 1,37 млрд руб. в 2014 году.

В июле текущего года, как сообщал «Ъ-Уфа», Октябрьский райсуд Уфы признал Андрея Смышляева виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к восьми годам лишения свободы со штрафом 950 тыс. руб. Суд установил, что в 2014–2015 годах компания Андрея Смышляева «Русшина-Тюмень» получила от «Нокиан шины» более 1 млн автомобильных покрышек общей стоимостью около 3 млрд руб. Поручителем выступило ООО «Трек» (принадлежало теще Андрея Смышляева Лидии Салмановой). Из этой суммы было оплачено только 1,9 млрд руб. Часть поставленной продукции на сумму около 1,2 млрд руб., как полагало следствие, и суд с этим согласился, была похищена.

Полученные шины предприниматель якобы продал через подконтрольные ему ЗАО «Таганка» и местных предпринимателей, а деньги от продажи перевел на свои счета, а также на счета родственников и подконтрольных организаций.

В 2016 году арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение о взыскании с «Русшины-Тюмень» 1,2 млрд руб. в пользу «Нокиан шины», после чего компания была признана банкротом. Также банкротом был признан «Трек» (требования «Бриджстоун СНГ» и Валерия Смышляева включены в реестр требований кредиторов в размере 608,3 млн и 9,9 млн руб. соответственно).

В 2018 году Андрей Смышляев, переехавший к тому времени в Италию, был объявлен в федеральный и международный розыск. В мае 2019 года бизнесмен был задержан на своей вилле в Италии по запросу об экстрадиции, а в 2021 году его доставили в Россию.

Осужденный вину не признал, подал апелляционную жалобу в Верховный суд Башкирии, рассмотрение которой назначено на 10 ноября.

В иске, который начал рассматривать арбитражный суд, Валерий Смышляев и «Бриджстоун СНГ» настаивают, что поставки шин в 2014 году были мнимыми, а подписи на накладных — сфальсифицированы. «Данные обстоятельства установлены в рамках уголовного дела и подтверждаются в том числе показаниями свидетелей, условиями договора и прочими обстоятельствами»,— сообщается в иске.

Согласно материалам уголовного дела, доверенности на приемку шин от «Нокиан шины» были оформлены на Александру Лужанскую и Дарью Скокову. Привлеченные по делу в качестве свидетелей, они на допросах заявляли, что не подписывали товарные накладные. Кроме того, согласно дополнительным договорам между сторонами, общая сумма отгрузок не могла превышать 900 млн руб., указывается в иске. Основной объем поставок приходится на одну товарную накладную на сумму 1 млрд руб. По мнению защиты, это «нехарактерно большая сумма поставки», почти в 250 раз превышающая обычную закупку товара у «Нокиан шины». «Якобы было поставлено 371,5 тыс. штук шин. В стандартную еврофуру объемом 90 кубометров поместилось бы не более 1,5 тыс. шин. Таким образом, потребовалось бы не менее 250 еврофур, разгрузка данного количества шин заняла бы несколько недель, отдельное время заняла бы проверка поставленного ассортимента шин. В связи с этим очевидно, такое количество шин физически не могло быть поставлено в рамках одной поставки»,— отмечается в иске.

Адвокат Андрея Смышляева Максим Алябин сказал «Ъ-Уфа», что, по мнению защиты, уголовное дело инициировано «Нокиан шиной» для того, чтобы узаконить факт поставки.

«В ходе уголовного дела факт поставки никаким образом не проверялся, хотя сторона защиты просила о проведении финансовой экспертизы. Однако в ходе расследования бухгалтерия «Таганки» вообще куда-то пропала. Сейчас «Бриджстоун СНГ» также видит, что поставки от «Нокиан шины» не было в таком огромном количестве, и пытается это оспорить в арбитраже»,— отметил Максим Алябин.

По мнению арбитражного управляющего Андрея Смышляева (признан банкротом в 2018 году) Ольги Ждановой, перспектив у иска нет. «Было несколько похожих исков о признании недействительными договора поручительства, пытались его оспаривать в рамках банкротства «Трека», однако безуспешно. Мне странно, что одним из истцов выступает «Бриджстоун СНГ», поскольку дело о банкротстве «Трека» идет с 2016 года и все эти годы компания не оспаривала договоры с «Нокиан шиной». Многочисленными судебными актами все факты уже установлены, подтверждена воля «Русшины-Тюмень» на заключение спорного договора. Я считаю, что это очередной способ попытаться затянуть процессы. Удивляет, что вообще суд взялся рассматривать этот иск, потому что, на мой взгляд, все эти доводы уже исследованы»,— заявила госпожа Жданова.

Конкурсный управляющий «Русшины-Тюмень» Григорий Вайнштейн от комментариев отказался.

Влада Шипилова