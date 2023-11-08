Бюджет высокой неопределенности

Вице-премьер правительства — глава министерства финансов Башкирии Лира Игтисамова представила депутатам Курултая проект бюджета на предстоящую трехлетку. Выступая перед парламентариями, она предупредила, что прогноз готовился в условиях высокой неопределенности, неблагоприятной внешнеэкономической и геополитической обстановки. В ближайшее время республике придется сократить расходы на некоторые проекты, реализуемые с привлечением федерального финансирования. Депутаты не скрывали разочарования от новой реальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова обсудила с депутатами бюджет республики

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Министр финансов Башкирии Лира Игтисамова обсудила с депутатами бюджет республики

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Министерство финансов Башкирии представило прогноз социально-экономического развития и проект регионального бюджета на предстоящую трехлетку. В ведомстве предупреждают о сокращении федерального финансирования, рассчитывают на рост налоговых доходов и признаются, что входят в новый год «со страхом».

Налоговые и неналоговые доходы Башкирии в 2024 году прогнозируются в размере 218 млрд руб., в 2025 году — 228 млрд руб., в 2026 году — 242,2 млрд руб. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов республики Лира Игтисамова на заседании комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Курултая.

В будущем году планируется существенное увеличение суммы налога на прибыль до 88 млрд руб. (с ростом на 21%). Поступления от налога на доходы физических лиц составят 87,5 млрд руб. против 59 млрд руб., по оценке текущего года.

С учетом федеральных дотаций, субсидий и субвенций доходы составят 289 млрд руб. в следующем году, в последующие два года — 285,8 млрд и 288,2 млрд руб. Госпожа Игтисамова подчеркнула, что суммы федеральных дотаций пока предварительные — распределение трансфертов утверждено Госдумой только в первом чтении, и суммы могут быть скорректированы. Вместе с тем, добавила она, в минфине ожидают сокращения финансирования по отдельным проектам, реализуемым на средства регионального и федерального бюджетов.

Бюджет следующего года будет дефицитным — его расходная часть составит 299 млрд руб. В 2025 и 2026 году республика не сможет позволить себе дополнительную долговую нагрузку, поэтому бюджет нужно будет верстать сбалансированным.

Башкирия ежегодно тратит около 130 млрд руб. на зарплату бюджетников — в ближайшее время после повышения размера минимального размера оплаты труда на эту статью расходов нужно будет направлять дополнительное финансирование. На образование в 2024 году запланировано более 100 млрд руб., на здравоохранение — 114 млрд руб. На финансовую помощь муниципалитетам распределено 97,3 млрд руб. Пятая по величине статья расходов — дорожный фонд (29,9 млрд руб.).

Финансирование на культуру, физкультуру и спорт в 2025 и 2026 годах будет существенно снижаться, после того как будет завершено строительство объектов в рамках подготовки к 450-летию Уфы.

Депутаты остались неудовлетворены запланированными расходами. Представитель фракции «Зеленых» Руфина Шагапова попросила увеличить траты на экологию. Запланированные на охрану окружающей среды 600 млн руб.— сумма, при которой «об экологии можно даже не говорить», заявила она. По мнению парламентария, в бюджете было необходимо заложить больше средств на ликвидацию свалок, решение проблемы брошенных животных и экопросвещение.

Глава министерства природопользования и экологии Нияз Фазылов пояснил, что нацпроект, в рамках которого республика получала существенное финансирование, заканчивает действие в 2024 году. Однако объем направленных на экологию средств может увеличиться в 2025 и 2026 годах. В то же время он отметил, что расходы на 2024 год могут увеличиться, если федеральное министерство одобрит проект капремонта Юмагузинского водохранилища стоимостью 600 млн руб.

Лира Игтисамова напомнила о том, что самым главным приоритетом в ближайшие годы станет поддержка участников СВО и членов их семей, а также помощь новым территориям. На эти цели, пояснила она, запланировано «семь с лишним миллиардов — это деньги, которые могли бы пойти» в других условиях на предлагаемые депутатами направления.

Вадиму Соколову, который просил обратить внимание на сельское хозяйство, госпожа Игтисамова объяснила, что бюджет чрезмерно нагружен, однако в течение года цифры на субсидирование сельхозпроизводителей, закупку техники «при возможности» увеличиваются.

«Когда достигнем бюджета, как в Татарстане: 500 млрд руб., тогда, возможно, будет много чего. Но надо работать над доходами»,— констатировала она.

Депутатам, которые продолжали просить контейнерные площадки, она посоветовала дождаться окончательного распределения федеральных дотаций.

«Мы еще не видим цифры. Из 3 трлн руб. пока распределены 0,9 трлн руб., 2,1 трлн руб. мы еще ждем. Будем надеяться, что нас поддержат и снижения ассигнований не произойдет»,— сказала Лира Игтисамова и призналась, что каждый бюджет минфин готовит «с большим страхом».

Она добавила, что собрать увеличенную сумму налога на прибыль будет не просто, но, если не выполнить этого обязательства, следующий год будет еще сложнее, и республике придется «зажаться» по некоторым проектам. В заключение госпожа Игтисамова добавила, что финансирование наказов избирателей «не сократили ни на копейку».

Наталья Балыкова