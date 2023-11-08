Гостиница не вписалась в площадь

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, отказавшей застройщику четырехэтажной гостиницы возле автовокзала в Краснодаре в признании на нее права собственности. Согласно решению суда, строящееся здание не вписывается в сложившийся архитектурный облик Привокзальной площади, а, кроме того, владелец земельного участка существенно увеличил параметры строительства. Юристы считают, что у застройщика крайне мало шансов оспорить решение апелляционной инстанции по причине слабой позиции в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недостроенная гостиница (справа от автовокзала), согласно выданному разрешению на строительство, должна была стать двухэтажной и гораздо меньшей площади

Фото: avtostancija.ru Недостроенная гостиница (справа от автовокзала), согласно выданному разрешению на строительство, должна была стать двухэтажной и гораздо меньшей площади

Фото: avtostancija.ru

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда края, отказавшего ООО «Гаарди» в пересмотре постановления о сносе четырехэтажной гостиницы на Привокзальной площади в Краснодаре (Привокзальная площадь, 5/1). Соответствующий документ опубликован в картотеке арбитражных дел.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гаарди» зарегистрировано в Краснодаре в 1993 году. Основной профиль общества — деятельность ресторанов и кафе. Учредителем компании является Изабелла Маилян. Выручка ООО в 2022 году составила 127,9 млн руб., прибыль — 8,6 млн руб.

Администрация Краснодара в июне 2016 года обратилась в Арбитражный суд края с требованием обязать ООО «Гаарди» снести самовольно возведенный объект на Привокзальной площади. Встречным иском общество просило признать право собственности на незавершенное строительство — четырехэтажное (с подвалом) здание гостиницы с магазином, общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

В материалах дела говорится, что в июне 2012 года департамент архитектуры и градостроительства Краснодара выдал разрешение ООО «Гаарди» на строительство гостиницы с магазином (двухэтажное здание с подвалом, площадью застройки 259 кв. м). Позже разрешение было продлено до ноября 2016 года. Ответчик является собственником земельного участка площадью 276 кв. м с разрешенным видом использования «для строительства гостиницы».

После возведения двух этажей и подвала объекта выяснилось, что гостиница не вписывается в сложившийся архитектурный облик Привокзальной площади по высоте здания. По рекомендации Управления госохраны объектов культурного наследия края компания приняла меры по приведению параметров объекта строительства в соответствие с исторически сложившимся архитектурным стилем. С учетом начатого строительства была откорректирована проектная документация, предусматривающая увеличение высоты объекта строительства, было получено положительное заключение негосударственной экспертизы.

В решении Арбитражного суда Краснодарского края говорится, что в результате самовольной реконструкции здания значительно увеличилась его площадь — с 259 кв. м до 1186,9 кв. м. Согласно выводам эксперта, строящееся здание гостиницы не соответствует проектной документации, разрешительной документации на строительство 2012 года, что выражается в превышении этажности здания и площади застройки здания. В сентябре 2018 года Арбитражный суд края вынес решение о том, что гостиница построена без соответствующего разрешения, в нарушение градостроительных норм и правил.

«Объект обладает свойством самовольной постройки, поэтому признан судом подлежащим сносу»,— говорится в решении суда, которое неоднократно оставляли без изменений апелляционная и кассационная инстанции.

Судебный эксперт Экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что учитывая преимущественно слабую позицию собственника недостроя, шансы ООО «Гаарди» в кассационной инстанции крайне малы в силу того, что будут рассматриваться уже ранее зафиксированная фактология спора.

«Полагаю, что собственник изначально допустил ряд ошибок, которые вовремя не исправил и сейчас на что-либо повлиять будет сложно. В первую очередь, это доведение объекта до “несоответствия” той документации, по которой изначально было получено разрешение на строительство. Судя по всему, за счет не совсем правильной тактики, выбранной для своей защиты, перевести данный спор в свою пользу в текущем виде уже проблематично»,— резюмировал господин Терентьев.

Тат Гаспарян

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