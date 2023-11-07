Бренды соревнуются в технологиях

Три крупнейших мировых производителя кроссовок могут встретиться в суде. Компания Nike подала иск против New Balance и Skechers, обвинив их в краже разработок, сообщает Reuters. Речь идет о технологии Flyknit, которая используется для создания верхней части спортивной обуви. Конкуренты Nike свою вину отрицают. К слову, они не первые, кто сталкивается с претензиями от американской корпорации. Какими последствиями могут обернуться эти разбирательства? Расскажет Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

«Уникальная», «легендарная», «прорывная» — какими только эпитетами не награждал Nike свою технологию Flyknit. Ее суть в использовании неких высокопрочных волокон для создания легкого верха кроссовок. Сплетают нити таким образом, чтобы обувь была воздухопроницаемой и эластичной, одним словом, похожей на носок.

Применяют разработку в производстве моделей для бега, футбола и баскетбола. Но назвать ее единственной в своем роде нельзя, заметил главный редактор журнала «К.Е.Д.», эксперт по кроссовкам Дмитрий Егоров: «Когда появилась Flyknit, в то же время Adidas представил практически такую же технологию — Primeknit.

Говорить об уникальности каких-то разработок, наверное, не стоит, потому что они все очень похожи и многие повторяют друг друга.

Вместе с тем такая технология, правда, очень удобная: нога дышит там, где нужно, она фиксируется там, где нужно, и ее не сдавливает».

То же самое пытаются доказать компании Skechers и New Balance. Последняя на фоне обвинений в плагиате выпустила заявление, в котором говорится, что фирма уважает интеллектуальную собственность конкурента, но он «не владеет исключительным правом на выпуск обуви традиционными методами, которые использовались в отрасли десятилетиями».

В Nikе настаивают на том, что технология все же уникальна, поскольку, помимо прочего, позволяет сэкономить материалы и снизить количество отходов при производстве. Рассудить стороны довольно просто, пояснила генеральный директор компании Online Patent Алина Акиншина:

«В каждом патентном документе мы увидим формулу изобретения — вполне конкретное описание признаков спортивной обуви, которая содержит определенное покрытие, соединительные швы, элементы и способ их комбинации между собой.

Надо будет провести соответствующую экспертизу, исследовать детально признаки, изложенные в документах и реализованные в фактически представленных на рынке изделиях New Balance».

Nike, в свою очередь, требует от конкурентов прекратить нарушение патента и возместить ущерб от плагиата. Какую именно сумму рассчитывает получить компания, не уточняется. К слову, американский производитель может надеяться не только на однократную выплату. Если ответчики не прекратят выпуск моделей, в которых применяются чужие разработки, то за использование технологий придется делиться с Nike частью прибыли.

Впрочем, разбирательство может обернуться и другими последствиями, заметил председатель коллегии адвокатов «Фокин и партнеры» Владимир Фокин:

«Подобные судебные споры для патентообладателя несут прежде всего информационную выгоду.

Вот если даже никто не знал про какие-то качества кроссовок Nike, то теперь точно это 150 тыс. раз обсудят. Это первое. Второе, если действительно будет установлено нарушение патента, то Nike имеет все возможности запретить производить подобный верх кроссовок не только New Balance, но и любому другому производителю, и получить компенсацию».

Правда, Nike вряд ли добьется такого успеха, считают юристы и приводят пример из истории. Несколько лет назад американская корпорация уже подавала аналогичный иск к Adidas. Немецкий производитель в ответ тоже обвинил конкурента в плагиате, в итоге рассматривать спор в суде обе компании не стали и урегулировали конфликт полюбовно.

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