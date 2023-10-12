Цена бренда

Правда ли, что автор логотипа Nike получила за свою работу всего $35?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tingshu Wang / Reuters Фото: Tingshu Wang / Reuters

История появления swoosh — галочки, ставшей узнаваемой по всему миру, — была изложена на официальном сайте компании Nike до его редизайна.

В 1971 году Фил Найт, один из создателей бренда, нанял студентку из Портлендского университета Кэролин Дэвидсон, чтобы та придумала логотип для кроссовок, которые компания собиралась продавать. Он пообещал платить ей по $2 в час. Дэвидсон нарисовала несколько вариантов, ни один из которых, впрочем, Найту не понравился. Но, поскольку до запуска производства оставалось совсем немного времени, он согласился взять за основу тот самый swoosh. И действительно, за 17,5 часов работы девушка получила $35. Правда, по сегодняшним меркам с учетом инфляции это было бы уже $260.

Позднее создательница логотипа подтверждала, что получила такой весьма скромный гонорар. При этом Дэвидсон подчеркивала, что этот заказ, по сути, дал старт ее карьере и обеспечил рекомендациями — после университета дизайнер несколько лет проработала в Nike.

А 15 сентября 1983 года Кэролин Дэвидсон получила от руководства Nike приглашение на обед, который оказался вечеринкой-сюрпризом в ее честь. Там ей вручили кольцо с бриллиантом в форме того самого логотипа, а также небольшой пакет акций Nike. По неофициальной информации, там было 500 бумаг, которые на тот момент стоили всего лишь примерно $150.

Другое дело сейчас. За 40 лет те 500 акций превратились в 32 тыс. И с учетом того, что Nike шесть раз проводила сплит, стоимость пакета госпожи Дэвидсон должна была вырасти до почти $3,5 млн. Впрочем, дизайнер рассказывала, что после сплитов часть бумаг она все же продала, поэтому каков сейчас размер ее состояния, неизвестно.

Вердикт — больше частью правда.