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Isource подписал соглашение с Sitronics Group

Соглашение направлено на долгосрочное сотрудничество для обеспечения цифрового суверенитета российской промышленности

Isource и Sitronics Group в рамках Петербургского международного газового форума подписали соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых решений для промышленности. Подписи под документом поставили Ольга Юдина, генеральный директор «Цифровых Закупочных Сервисов» (Isource), и Елена Карпуничева, вице-президент по продажам «Ситроникса».

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Фото: пресс-служба АО «Цифровые закупочные сервисы»

Фото: пресс-служба АО «Цифровые закупочные сервисы»

Фото: пресс-служба АО «Цифровые закупочные сервисы»

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Фото: пресс-служба АО «Цифровые закупочные сервисы»

Фото: пресс-служба АО «Цифровые закупочные сервисы»

Фото: пресс-служба АО «Цифровые закупочные сервисы»

В периметре решений Isource сегодня есть весь комплекс сервисов для автоматизации снабжения, логистики и закупок. Компания также развивает направление автоматизации производства на крупных объектах добывающей промышленности. Sitronics Group реализует комплексные решения по цифровизации для стратегических отраслей экономики, разрабатывает программное обеспечение, решения для мультимодальной логистики, IoT-системы (IoT — «интернет вещей») для промышленной безопасности.

Компании договорились о внедрении и интеграции программного обеспечения на промышленных объектах сторонних заказчиков и до конца 2024 года планируют реализацию не менее трех совместных проектов.

«Для обеспечения цифрового суверенитета промышленности сегодня особенно важна консолидация IT-рынка, когда разработчики и вендоры создают единую систему внедрения, поддержки и кастомизации отечественного ПО. Создание широкой сети партнеров и поставщиков решений позволит структурировать и ускорить переход объектов критических отраслей инфраструктуры на отечественные сервисы»,— отмечает Ольга Юдина.

«Sitronics Group специализируется на работе с крупными промышленными компаниями, и предприятия нефтегазовой отрасли находятся в фокусе внимания. У нас есть экспертиза во внедрении автоматизации финансового и управленческого учета на базе ERP-систем, собственные платформенные сервисы для автоматизации логистической деятельности, поэтому разработки отечественного вендора Isource в части оптимизации, управления процессами закупок и автоматизации производства дополнят наш портфель. Мы разрабатываем и другие продукты для принятия решений промышленными предприятиями. Рассчитываем на синергетический эффект от партнерства»,— прокомментировала Елена Карпуничева

Материал предоставлен пресс-службой АО «Цифровые Закупочные Сервисы».

АО «Цифровые Закупочные Сервисы»

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