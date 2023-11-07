Суд арестовал водителя, утопившего автомобиль вместе с пассажиркой в Неве

Невский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 5 января 2024 года Сухроба Рахимова, автомобиль которого утонул вместе с беременной пассажиркой в Неве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие обосновало ходатайство об избрании меры пресечения тем, что Сухроб Рахимов — гражданин Таджикистана и его временная регистрация истекла 25 декабря 2022 года. Он официально не работает, не имеет легального источника дохода и устойчивых социальных связей, указал следователь. Кроме того, господина Рахимова привлекали к административной ответственности за уклонение от выезда из России и за нарушение правил дорожного движения, и в том числе за нарушение правил перевозки людей.

По версии следствия, 5 ноября около 18 часов господин Рахимов припарковал свой Mercedes-Benz C 180 на спуске к Неве у д.18к2 на Рыбацком проспекте. В салоне автомобиля находилась его 33-летняя знакомая. Машина съехала в реку и утонула. Пассажирка самостоятельно выбраться из автомобиля не смогла. Следствие считает, что водитель не принял мер к тому, чтобы машина не начала самопроизвольное движение — т.е. не поставил его на ручной тормоз.

6 ноября Сухроба Рахимова задержали. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

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