Свалку в станице Полтавской временно закроют с 11 ноября

Владелец свалки в станице Полтавской — ООО «МП «ЖКХ» — временно ограничит прием отходов на объект. Об этом сообщают власти Красноармейского района. Въезд мусоровозов на полигон приостановят с 11 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Гаряева Фото: Наталья Гаряева

«Это связано с произошедшим ранее пожаром, а также необходимостью проведения работ на территории полигона. В частности, запланирована дополнительная пересыпка слоев тела полигона грунтом для предотвращения повторного возгорания», — отмечено в сообщении, опубликованном в Telegram-канале райадминистрации.

Также, по данным властей, запланированы работы по усовершенствованию обводного канала вокруг тела полигона. Сколько времени займут данные мероприятия, не уточняется.

В настоящий момент решается вопрос о выборе альтернативного объекта для приемки твердых коммунальных отходов, которые ранее свозили на свалку в станице Полтавской.

Мусорный полигон располагается в 1 км от станицы Полтавской. Свалку создали в 1992 году. Сейчас туда свозят отходы из Красноармейского, Крымского и Славянского районов.

Жители станицы Полтавской, которая является административным центром Красноармейского района, несколько месяцев требуют закрытия полигона ТБО.

Наталья Решетняк

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