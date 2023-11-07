Uber отчитался о росте выручки, но не оправдал прогнозов аналитиков

Сегодня, 7 ноября, американский агрегатор такси Uber сообщил, что по итогам третьего квартала его общая выручка увеличилась на 12%, до $9,3 млрд. Чистая прибыль составила $221 млн, тогда как годом ранее компания получила убыток $1,2 млрд. В пересчете на акцию прибыль составила $0,1, тогда как аналитики, опрошенные LSEG (ранее Refinitiv), ожидали $0,12. По общей выручке Uber также отчитался хуже прогнозов — аналитики ожидали $9,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Глава Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания продолжает делать упор на повышение качества обслуживания клиентов, что и привело к росту прибыли. Кроме того, господин Хосровшахи выразил надежду, что в четвертом квартале показатели Uber улучшатся на фоне большого количества праздников, роста туристической активности и распродаж, что должно привести не только к увеличению количества поездок на такси, но и к росту спроса на услуги по доставке товаров и готовой еды из кафе и ресторанов.

Евгений Хвостик