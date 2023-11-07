Греф сообщил о самой крупной DDоS-атаке за всю историю Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции рассказал, что около двух недель назад банк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой. По его словам, в последнее время кибератаки стали более качественными из-за того, что на рынке появились «новые очень квалифицированные преступники».

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Герман Греф

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Если говорить про DDoS, то последняя атака была, наверное, недели две назад. Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого»,— сказал господин Греф (цитата по «Интерфаксу»). Агентство сообщило со ссылкой на пресс-службу Сбера, что хакеры пытались вывести из строя сайт банка, отправляя самое большое количество запросов в секунду за всю историю банка. По данным «Интерфакса», хакеры отправляли 1 млн запросов в секунду.

Герман Греф уточнил, что в среднем банк сталкивается с десятью атаками в месяц. По его словам, хакерам пока что ни разу не удалось пробить первый защитный контур банка из трех. «Мы заметили, что это некие новые хакеры, почерк их нам не известен. То есть на рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы»,— рассказал господин Греф.

В последний раз о наиболее мощной DDoS-атаке в истории банка сообщалось 16 июня 2022 года. Тогда зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в ходе выступления на ПМЭФ-2022, что 6 мая была совершена атака на сайт банка. По его словам, вредоносный трафик, сгенерированный ботнетом, исходил более чем из 27 тыс. устройств на Тайване, в США, Японии и Великобритании.

Полина Мотызлевская