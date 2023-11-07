Верховный суд Башкирии частично изменил приговор Лилии Чанышевой

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Башкирии изменила приговор экс-координатору уфимского «Штаба Навального» (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Лилии Чанышевой и активисту Рустему Мулюкову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лилия Чанышева

Фото: соцсети Лилии Чанышевой Лилия Чанышева

Фото: соцсети Лилии Чанышевой

В июне Кировский райсуд Уфы признал Лилию Чанышеву виновной в организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а Рустема Мулюкова — в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Лилия Чанышева была приговорена к семи с половиной годам лишения свободы, а Рустем Мулюков — к двум с половиной. Жалобы на приговор подали как осужденные и их адвокаты, так и прокуратура Башкирии.

В итоге апелляционная инстанция скорректировала приговор Лилии Чанышевой, постановив, что она совершала преступления в составе организованной группы (по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 280 и ч. 3 ст. 239 УК РФ) и по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды (по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 239 УК РФ). Впрочем, пересматривать срок наказания суд не стал.

Апелляция прокуратуры на приговор Рустему Мулюкову была удовлетворена частично: осужденный, который находился на свободе в связи с заболеванием, был взят под стражу в зале судебного заседания.

Подробнее о том, с чего начиналось дело Лилии Чанышевой,— в материале «Силовики дошли до сторонников».

Венера Хисамова, Уфа