Максим Соколов рассказал, когда завод «Лада Санкт-Петербург» заработает на полную мощность

Автозавод «Лада Санкт-Петербург» должен полноценно заработать на полную мощность в 2024 году. Об этом в ходе конференции «Национальная технологическая революция 20.35» сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«Мы рассчитываем, что полноценно он [завод] заработает в следующем году. Многое будет зависеть от скорости переговорного процесса и запуска новых продуктов в "АвтоВАЗе"»,— цитируют господина Соколова 7 ноября «Ведомости».

Также, по данным топ-менеджера «АвтоВАЗа», в текущем году завод в Петербурге выпустил чуть более 100 автомобилей Lada X-Cross 5.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 8 ноября на Выборгской набережной в Петербурге откроется инженерный центр «АвтоВАЗа».

По этого стало известно, что до конца 2023 года на заводе «Лада Санкт-Петербург» могут запустить производство новой модели Lada.

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