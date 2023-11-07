Инженерный центр «АвтоВАЗа» откроется в Петербурге 8 ноября

В Санкт-Петербурге в среду, 8 ноября, откроется инженерный центр «АвтоВАЗа». Об этом на пленарной сессии баркемпа «Национальная технологическая революция 20.35» сообщил президент холдинга Максим Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль Lada X-Cross 5 на стенде АО "АВТОВАЗ", представленный на ПМЭФ-2023.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Автомобиль Lada X-Cross 5 на стенде АО "АВТОВАЗ", представленный на ПМЭФ-2023.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Поделюсь новостью: завтра мы инженерный центр открываем и в Санкт-Петербурге. Хочу поблагодарить правительство города, которое способствовало принятию этого решения»,— цитирует господина Соколова 7 ноября «Деловой Петербург».

До этого у «АвтоВАЗа» был только научно-технический центр в Тольятти. Как сообщал телеграм-канал «Автопоток», инженерный центр планировалось разместить в бизнес-центре класса B+ на Выборгской набережной. К работе предполагается привлечь около 100 специалистов, в том числе недавних выпускников технических вузов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца этого года на заводе «АвтоВАЗ» в Петербурге могут запустить производство новой модели Lada.

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