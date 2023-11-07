Бывший замминистра нашел работу в Тамбовской области

Как стало известно «Ъ-Прикамье», бывший главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев стал советником губернатора Тамбовской области по социальным вопросам. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к ситуации. Источник в правительстве Тамбовской области подтвердил «Ъ-Черноземье» назначение экс-чиновника из Пермского края.

На прошлой неделе стало известно об увольнении Михаила Мальцева из Пермского краевого клинического наркодиспансера. Господин Мальцев возглавлял наркодиспансер с 2020 года, а до этого занимал пост замминистра здравоохранения Прикамья.