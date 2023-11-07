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Коммерсантъ FM
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«Skoda нашла оригинальное решение»

Дмитрий Гронский — о новой версии Superb

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, каким получился новый автомобиль.

Фото: Skoda

Фото: Skoda

Марка Skoda представила совершенно новое поколение своего флагмана — модели Superb. Трудно сказать, в какой степени эта новость касается российского рынка, куда новые чешские автомобили теперь попадают путем параллельного импорта, а страна пересаживается в основном на китайские машины.

Но справедливости ради надо сказать, что марка Skoda всегда отлично себя чувствовала и на китайском рынке с его огромным выбором и бешеной конкуренцией. Не секрет, что автомобили бренда унифицированы с моделями Volkswagen.

Однако за последние 30 лет мы уже поняли, что, не переплачивая за марку, от Skoda можно получить «больше автомобиля за те же деньги». Так было в 1996 году, когда появилась Octavia. Даже не верилось, что это гольф-класс: автомобиль выглядел куда солиднее и даже в какой-то степени соперничал с «Пассатом», хотя на той же платформе, что и Passat в 2001 году стартовала модель Superb.

Нынешний Superb стал длиннее и выше, чем модель предыдущего поколения, что в сочетании с увеличенной колесной базой позволило сделать автомобиль просторнее для пассажиров и вместительнее для багажа.

Двигатели как бензиновые, так и дизельные, мощностью от 150 до 265 л.с. Вспомните, много ли у нас продается китайских седанов или лифтбеков с мощностью за 200. А еще есть гибридные версии.

Коробки исключительно роботизированные: управление вынесено на рулевую колонку, так что на центральной панели освободилось много места для подстаканников, отсеков для мелочей и площадок для беспроводной зарядки смартфонов.

Сейчас модно оставлять в салоне минимум физических кнопок управления. Так вот, Skoda нашла оригинальное решение, получившее даже имя собственное Smart Deals. Это три кругляша на центральной консоли с цветными дисплеями внутри. Вращая селектор, можно видеть на дисплее его меняющийся функционал, а выбор подтверждать нажатием.

На европейские рынки новый Skoda Superb поступит уже весной следующего года.

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