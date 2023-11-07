Ловушка для частиц

Ученые теоретически доказали, что частицы, помещенные в электродинамическую ловушку — устройство, которое позволяет им «парить» в пространстве под действием электрического поля,— в определенных условиях начинают хаотично двигаться. В зависимости от свойств частицы — массы, заряда и размера — переход к такому типу движения наступает при разном напряжении электрического поля. Наблюдая за поведением отдельных частиц, можно неразрушающим способом оценивать свойства различных соединений для нанотехнологий и лекарственных препаратов. Исследование поддержано Российским научным фондом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

При разработке новых материалов, лекарственных препаратов и других высокотехнологичных продуктов очень важно знать, какими свойствами они будут обладать. Многое об этом может рассказать анализ отдельных частиц — например, небольших гранул — интересующего объекта. На сегодняшний день существует множество способов определения характеристик — массы, размера и заряда — твердых частиц. Однако каждый из них позволяет получить информацию только об одном из перечисленных параметров, из-за чего исследователям приходится сочетать несколько методов, что делает анализ длительным и трудоемким. Поэтому ученые ищут новые методы, которые позволили бы определять сразу несколько характеристик частицы.

Исследователи из Международного научного-образовательного центра физики наноструктур Университета ИТМО (Санкт-Петербург) предложили использовать для определения параметров частиц поверхностную электродинамическую ловушку. Это устройство представляет собой набор плоских пластин из электропроводящего материала, на которую подается напряжение. Под его действием над ловушкой создается электрическое поле, в которое помещают твердую частицу — теоретически из любого материала: от неорганических микросфер до макромолекул и одиночных клеток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема поверхностной электродинамической ловушки

Фото: S. S. Rudyi et al. / Chaos, 2023 Схема поверхностной электродинамической ловушки

Фото: S. S. Rudyi et al. / Chaos, 2023

Частица, помещенная в электрическое поле, «повисает» в нем, но не остается неподвижной, а слегка ритмично колеблется вверх-вниз, подобно маятнику. Математически авторы рассчитали, что такое ритмичное движение не сохраняется постоянно. Если увеличить напряжение, подаваемое на электроды ловушки, до определенного уровня — порядка нескольких киловольт (что в десятки раз выше, чем в розетке),— частица начинает двигаться хаотично, то есть не соблюдая исходный периодический ритм.

При этом частицы с разным набором параметров — массы, заряда, размера — переходят к хаотическому движению при различных значениях переменного напряжения. Поэтому, определив «точку хаоса» для различных частиц с заранее известными свойствами, например микросфер оксида кремния или диоксида титана, можно построить шкалу соответствия этой «точки хаоса» с характеристиками той или иной частицы. Пользуясь этой шкалой, можно будет по поведению еще не изученной частицы из вновь синтезированного материала в электрическом поле сразу определять ее массу, заряд и размер.

«В дальнейшем нам предстоит экспериментально проверить эффективность предложенного подхода для анализа свойств твердых частиц, чтобы доказать возможность его применения. В случае успеха описанный нами метод будет полезен в нанотехнологиях, биомедицинских лабораторных анализах и аналитической химии, поскольку позволит неразрушающим способом быстро и комплексно определять характеристики частиц различных материалов»,— рассказывает основной исполнитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Щербинин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Международного научно-образовательного центра физики наноструктур Университета ИТМО.

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