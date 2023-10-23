Глава центра Гамалеи заявил, что «Спутник V» полностью утратил защиту от COVID-19

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» полностью утратила защиту от инфекции. Взамен нее специалисты сейчас проводят клинические испытания обновленной вакцины, которые должны завершиться 10 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«А когда появился XBB.1.5-вариант "омикрона" ("кракен"),— это было в январе 2023 года,— "Спутник" перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины»,— заявил господин Гинцбург в интервью «Газете.ру».

По словам главы центра им. Гамалеи, в гражданский оборот новый препарат может поступить к марту 2024 года. При этом Александр Гинцбург отметил, что в марте эта вакцина может быть «не очень актуальна».

Отметим, что по последним данным Смольного, число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Петербурге достигло 1026 человек. Из 1144 коек в городских стационарах заняты 1026. В реанимации находятся 32 человека, восемь — на ИВЛ. За неделю от коронавируса в Петербурге умерли 10 человек.

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