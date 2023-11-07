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Коммерсантъ FM
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Счета армянского поставщика Utair арестованы по иску о неполученных двигателях

Арбитражный суд Тюменской области постановил наложить арест на счета армянской компании по техобслуживанию воздушных судов Aquila Technics LLC на сумму почти 176 млн руб. и $1,5 млн по иску российской авиакомпании Utair за неполученные двигатели. Согласно картотеке суда, рассмотрение иска о взыскании с Aquila Technics LLC 176 млн руб. назначено на 2 апреля 2023 года.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В документах суда говорится, что 30 мая 2022 года Utair и Aquila Technics LLC заключили соглашение о поставке двигателей в аэропорт Тюмени для самолетов авиакомпании. Однако, следует из заявления, армянская компания не осуществила поставку в указанный срок и не вернула полученные за двигатели деньги. В начале октября 2023 года Utair обратилась в суд.

«Суд считает, что истребуемые заявителем обеспечительные меры связаны с предметом заявленного требования, соразмерны ему, не повлекут нарушение баланса интересов сторон. Суд определил: наложить арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах в банках (в том числе в виде будущих поступлений) и/или иное движимое и/или недвижимое имущество Aquila Technics LLC, в пределах цены иска», — говорится в определении суда (.pdf).

Aquila Technics LLC базируется в ереванском аэропорту Звартноц. Компания обслуживает самолеты Boeing 737CL и Airbus A320 авиаперевозчиков Air Armenia, Air Arabia, FlyDubai, Aegean, Qatar Airways.

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