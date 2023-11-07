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В ходе ликвидации кубанского ЮМК банка выявлена недостача 5 млн рублей

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» в ходе инвентаризации имущества ООО «ЮМК банк» обнаружила недостачу 5, 2 млн руб., большая часть суммы приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. АСВ выполняет функции ликвидатора кредитной организации, связанной с предпринимателем Олегом Макаревичем.

По данным АСВ, при инвентаризации имущества банка не удалось обнаружить оригиналы ряда кредитных договоров и иные подтверждающие документы. По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества и документов банка, сообщает АСВ. Лицензия ООО «ЮМК банк» была отозвана Банком РФ в марте 2021 года, в мае того же года Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о принудительной ликвидации кредитной организации. Причиной отзыва лицензии стало непредставление в Росфинмониторинг данных о клиентах банка (92 случая). Банк обжаловал это решение ЦБ в Арбитражном суде Москвы и добился его отмены, однако в августе 2022 года Верховный суд РФ пересмотрел принятые судебные акты, в итоге отзыв у «ЮМК банка» лицензии был признан законным.

Анна Перова, Краснодар

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